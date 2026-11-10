Denizli’nin sanayi rotasını değiştirebilecek titanyum girişiminde sermaye taahhütleri 70 milyon dolara yaklaşıyor

Denizli Sanayi Odası kasım ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Denizli Sanayi Odası (DSO) Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Nuri Turgut yönetiminde Müjdat Keçeci Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıda ekonomik gelişmeler, Çin ziyaretlerinden edinilen izlenimler ve özellikle DSO öncülüğünde yürütülen titanyum yatırımının ön talep süreci gündemin merkezindeydi.

açılış konuşmaları ve ekonomik değerlendirme:

Toplantı Nuri Turgut'un 10 Kasım vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmasıyla başladı. Turgut, Cumhuriyet'in kuruluş mücadelesinin önemine işaret ederken, yakın zamanda vefat eden sanayici Ahmet Nazif Zorlu'yu da anarak ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ise konuşmasında Ekim ayı ekonomik verilerine değinerek, yılın ikinci yarısındaki iyileşme beklentilerinin sanayiye yeterince yansımadığını belirtti. Kasapoğlu, işletmelerin yüksek üretim maliyetleri, finansmana erişim güçlükleri ve pazar kaynaklı baskılarla mücadele ettiğini, bu koşulların istihdam ve üretimi koruma çabalarını zorlaştırdığını vurguladı. Kasapoğlu ayrıca enflasyonla mücadele politikalarının üretimi ve yatırımı destekleyici tedbirlerle eşzamanlı yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Denizli ihracatı ve finansmana erişim ihtiyacı:

Kasapoğlu, Denizli'nin ihracatta ülke ortalamasının üzerinde bir performans sergilediğini belirterek, ilin ilk on ayda ihracatının %10,7 artışla 4 milyar 322 milyon dolar seviyesine ulaştığını paylaştı. Elektrik-elektronik ile demir ve demir dışı metaller sektörleri bu artışta öne çıkarken, tekstil ile demir-çelik sektörlerinde devam eden güçlüklerin de göz ardı edilmemesi gerektiği belirtildi. Takipteki sektörel kredi ve karşılıksız çek oranlarının ülke ortalamasının altında olmasının il için olumlu bir gösterge olduğu vurgulandı.

Finansal piyasalardaki türbülanslara ilişkin Kasapoğlu, yatırım fonlarının tasfiye süreçlerinin işletmelerin günlük ödeme akışlarını etkileyebileceği uyarısında bulundu: "Finansal piyasalarda başlayan bir sorun, üretimde ve ticarette yeni bir ödeme krizine dönüşmemelidir." Hukuki süreçler yürütülürken işletmelerin ticari faaliyetlerinin zarar görmesini önleyecek tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekildi.

Kasapoğlu, KGF kefaletiyle verilen TOBB Nefes Kredisi'nin faydasına işaret ederek, programın 5 milyon liralık üst limitinin sanayi firmalarının sermaye ihtiyaçları karşısında sınırlı kaldığını belirtti ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkürlerini iletti.

titanyum yatırımı ve finansman süreci:

Mecliste en çok konuşulan başlıklardan biri DSO liderliğinde yürütülen titanyum yatırım girişimi oldu. Kasapoğlu, yatırımcı ön talep formlarının 11 Kasım akşamına kadar alınacağını hatırlatarak, ön talep aşamasını takiben taahhütte bulunan yatırımcılarla şirket yapısı, yönetim modeli ile teknik ve mali çalışmaların birlikte şekillendirileceğini söyledi.

Bugüne kadar oluşan sermaye taahhütlerinin 65 milyon dolara yaklaştığını aktaran Kasapoğlu, bu tutarın Çarşamba gününe kadar 70 milyon dolara ulaşmasını beklediklerini belirtti. Sermaye katkılarının yatırım takvimine yayılarak toplanacağı öngörülürken, finansman görüşmelerinde yatırımcılardan şahsi kefalet ya da mevcut şirketleri adına kefalet istenmemesini temel bir yaklaşım olarak benimsediklerini ifade etti.

Kasapoğlu, yatırımın Denizli'nin yüksek katma değerli üretime geçişine katkı sağlayacağını ve sanayi altyapısını geliştireceğini belirterek, yatırım için en uygun konum olarak Denizli Makine İhtisas OSB'yi işaret etti: "Denizli adına bu iş yapılmalı. Denizli’nin rotasını değiştirecek, sanayi kimliğini 15-20 yıl ileriye taşıyabilecek bir yatırımdan söz ediyoruz."

çin ziyaretleri ve nitelikli insan kaynağı:

Toplantıda Meclis üyeleri Orhan Ödemiş ve Onur Aysu, Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen 140. Canton Fuarı ile fabrika ziyaretlerinden edinilen izlenimleri paylaştı. Çin'in üretim kapasitesi, teknoloji kullanımı ve maliyet avantajları üzerinden küresel rekabet koşulları değerlendirildi; bu deneyimler ışığında sanayide uzun vadeli planlama ve katma değerli üretimin önemi vurgulandı. Katılımcılar, sektörel ihtiyaçlara yönelik fuar ve teknik ziyaretlerin artırılması ve üreticilerle doğrudan temas kurulmasının yararlı olacağı görüşünde birleşti.

Toplantıya katılan Pamukkale Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Ulaş Koyuncuoğlu ise "İşletmede Mesleki Eğitim" programını tanıtarak, işletme bilgisi ile yazılım, veri tabanı ve yapay zekâ eğitimlerinin harmanlanmasının firmaların dijital dönüşümüne katkı sağlayacağını anlattı. Üniversite-sanayi iş birliklerinin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamada kritik rol oynayacağı ifade edildi.

Toplantıda ayrıca bir önceki meclisten bu yana yürütülen oda faaliyetleri paylaşıldı ve üyeler arasında süreçlerin sonraki aşamalarına dair görüş alışverişiyle oturum sona erdi.

DENİZLİ SANAYİ ODASI (DSO) KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI NURİ TURGUT’UN BAŞKANLIĞINDA MÜJDAT KEÇECİ MECLİS SALONU’NDA YAPILDI. TOPLANTIDA EKONOMİK GELİŞMELERİN YANI SIRA TİTANYUM YATIRIMININ ÖN TALEP SÜRECİ, YATIRIM İÇİN ÖNGÖRÜLEN ŞİRKET YAPILANMASI, ÇİN’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR VE FABRİKA ZİYARETLERİNDEN EDİNİLEN İZLENİMLER ELE ALINDI.