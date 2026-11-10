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Battalgazi'de iki mahallede ulaşımı kolaylaştıracak stabilize hamlesi

Battalgazi Belediyesi, Bahçelievler ve Orduzu Kaldırım mahallelerinde kış öncesi stabilize döşeyerek yağışta çamur ve ulaşım sorununu azaltmayı hedefledi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Battalgazi'de iki mahallede ulaşımı kolaylaştıracak stabilize hamlesi

Battalgazi'de iki mahallede ulaşımı kolaylaştıracak stabilize hamlesi

Battalgazi Belediyesi, kış öncesinde kırsal mahallelerde ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Bahçelievler Mahallesi ile Orduzu Mahallesi’nin Kaldırım bölgesi’nde stabilize yol çalışması gerçekleştirdi.

çalışmanın kapsamı:

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışların ardından yollarda oluşan çamurun araç ve yaya ulaşımını olumsuz etkilemesini önlemek için sahada çalışma yürüttü. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan güzergâhlara stabilize malzeme serildi ve yol zemininde iyileştirme yapıldı.

beklentiler ve hedefler:

Yapılan düzenlemelerle vatandaşların yağışlı havalarda yaşadığı ulaşım güçlüklerinin azaltılması ve kırsal mahallelerde erişimin daha rahat sağlanması amaçlanıyor. Çalışma, yolların zemin dayanımını artırmaya ve günlük ulaşım konforunu yükseltmeye yöneliktir.

BATTALGAZİ BELEDİYESİNDEN İKİ MAHALLEDE STABİLİZE ÇALIŞMASI

BATTALGAZİ BELEDİYESİNDEN İKİ MAHALLEDE STABİLİZE ÇALIŞMASI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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