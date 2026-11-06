Osman Özköylü: Mustafa Er ikinci yarının ilk 30 dakikasını izlemeli

maçın genel değerlendirmesi:

Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Antalyaspor sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, maçın iki devresinde farklı oyun anlayışları sergilendiğini, özellikle ikinci yarıdan memnun olduğunu söyledi.

ikinci yarıdaki oyun kurgusu ve pozisyonlar:

Özköylü, ilk yarıda adam paylaşımında problemler yaşandığını; rakibin özel oyuncuları Boutrah ve Elitim gibi isimlerin yarattığı etkinin zorlayıcı olduğunu belirtti. Teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok iyi bir takıma karşı gerçekten iyi bir mücadele ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. İlk yarı biraz adam paylaşımında problemler yaşadık."

İkinci yarıda oyun anlayışını değiştirip daha önde pres yaptıklarını ve orta saha kurgusunu farklılaştırdıklarını söyleyen Özköylü, "İkinci yarıda çok daha farklı bir oyun vardı. Daha fazla önde bastık, içerideki kurguyu değiştirdik... Bu da bize çok büyük fayda sağladı. İkinci yarı maçı belki farklı hale getirebilirdik. Girdiğimiz net pozisyonlar vardı." ifadelerini kullandı.

mustafa er’in açıklamalarına sert yanıt:

Rakip teknik direktör Mustafa Er’in hakem yönetimi ve Antalyaspor’un oyununa yönelik eleştirilerine tepki gösteren Özköylü, hakem kararlarının maç sonucuna etki ettiğine ilişkin iddiaları kabul etmedi. Özköylü, "Mustafa Hoca’nın söylediklerine sadece gülüyorum ona. Hakemin verdiği kararların birçoğu, özellikle faullerdeki takdir hakları... En son korneri onlara veriyor, Allah’tan VAR iptal ediyor. Böyle bir durumda nasıl hakem maçın sonucuna etki etmiş olabilir?" dedi ve bu tür söylemlerin takımın emeğine saygısızlık olduğunu vurguladı.

Özköylü, ayrıca Mustafa Er’e somut bir çağrı yaptı: "Mustafa Hoca’ya tavsiyem, ikinci yarının ilk yarım saatini izlesin. Kaç tane Antalyaspor net pozisyon kaçırmış, kaç tane ceza sahasına girmiş, kaç tane şut atmış, kaç tane karşı karşıya kaçırmış? ... Mustafa Hoca hangi maçı izledi? Neredeydi? O zaman ikinci yarıya çıkmamış, soyunma odasında kalmış."

eksikler, fedakârlık ve ekonomik durum:

Özköylü, takımın önemli oyuncularından Remzi Safuri, Cisse, Doğukan Sinik, Bünyamin Balcı gibi isimlerin yokluğunun hissedildiğini ancak sahadaki oyuncuların büyük bir özveriyle mücadele ettiğini söyledi. "Oyuncuların gösterdiği performanstan çok memnunum. Mücadele gücümüz çok yüksekti." ifadeleriyle sahadaki çabayı öne çıkardı.

Ayrıca kulüpteki ekonomik sorunlara değinen Özköylü, saha içi iddiaları yalanladı ve maaşların ödenmemesinin yarattığı zorluklara dikkat çekti: "Sezon başından beri maaş almayan oyuncular var. Bu ister istemez bazı sıkıntılara sebep oluyor. Ama bu çocuklar aslanlar gibi, uğradıkları mağduriyete rağmen çıkıp hem formasının hakkını veriyorlar hem de Antalyaspor camiasına onurlu bir şekilde hizmet etmeye devam ediyorlar."

Futbolcuların hak arama yollarının açık olduğunu belirten Özköylü, federasyon ve FIFA süreçlerine işaret etti: "Her profesyonel futbolcunun hakkı var. Zamanı geldiğinde sorunlar devam ediyorsa gider federasyona başvurur, yabancı oyuncu gider FIFA’ya başvurur. Ondan sonrası yönetimin işi. Başkanımız her zaman bizimle, durumu bize anlatıyor."

şehirden destek çağrısı ve gelecek hedefi:

Özköylü, Antalyaspor’un yaşadığı sıkıntıların yönetimin çabasıyla aşılacağına inandığını belirterek Antalya şehir dinamiklerine seslendi: "Bu şehrin büyüklerine, geçmiş başkanlarına, bu kulüpte çalışmış, yöneticilik yapmış insanlara sesleniyorum. Bu kulübe sahip çıkmaları gerekiyor."

Son olarak takımın giderek fiziksel olarak geliştiğini ve mücadele gücünün arttığını vurgulayan teknik direktör, önümüzdeki maçlara odaklandıklarını söyledi: "Geçen hafta Iğdır maçında da benzer güçlü mücadeleyi yaptık... Sonraki haftalarda Karagümrük ve Batman Petrol ile oynayacağız. Güçlü ve hedefi olan takımlarla oynamaya devam edeceğiz. Bunları kazanarak üst sıralarda mümkün olduğu kadar tutunmaya çalışacağız."

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ OSMAN ÖZKÖYLÜ