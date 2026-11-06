Mustafa Er: ilk yarıdaki yönetim maçın kaderini etkiledi

maçın özeti ve teknik direktörün ilk değerlendirmesi:

Bursaspor, Trendyol 1. Lig 14. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Mustafa Er, maç boyunca yaşanan hakem kararlarına ve rakibin oyun tarzına sert tepki gösterdi. Er, özellikle ilk yarıda yaşanan pozisyonların maçın gidişatını belirlediğini vurguladı.

hakem kararları ve tartışmalı pozisyonlar:

Er, maçın hakemi Oğuzhan Gökçen hakkında net eleştiriler yöneltti. Teknik direktör, takımın en az bir kez yüzde yüz penaltı pozisyonu yaşadığını, bununla birlikte iki-üç açık sarı kart ve bir net kırmızı kart pozisyonunun da olduğunu söyledi. Er, rakibin topsuz hamlelerle oyunculara müdahale ettiğini ve buna rağmen gerekli cezaların verilmediğini iddia etti.

Basın toplantısında Er, "Rakibin topa teması yok. Net penaltı, onu da vermiyor. İki tane sarı kart var. Yine Halil’e vurduğu pozisyon, topsuz. Rakip 10 kişi kalacak, 2-0, 3-0 gireceksiniz. Hakemin bu kadar net etki ettiği bir maç olabilir mi? Çok net" ifadelerini kullandı. Teknik adam, ellerinde bu pozisyonlara ilişkin görüntülerin olduğunu ve paylaşacaklarını ekledi.

maçın gidişi ve takım performansı:

Mustafa Er, takımının genel performansını değerlendirdiğinde, 90 dakikanın özeti olarak "75 dakika iyi oyun, 15 dakika rakibe oyunu verdik" tespitinde bulundu. Er, özellikle ikinci yarının 45-60. dakikaları arasında oyunun düşüşe geçtiğini ancak 60. dakikadan sonra tekrar kontrolün sağlandığını söyledi.

Er, Bursaspor'un birçok gol pozisyonuna girdiğini; bir şutun direkten döndüğünü ve iki golün ise ofsayt nedeniyle sayılmadığını belirtti. İlk yarıda 45. dakikada yenilen golün bireysel bir hatadan kaynaklandığını ve o golün yenmemesi halinde maçın çok farklı olabileceğini ifade etti. Rakibin oyun planı olarak ise sürekli uzun topları kullandığını ve bununla kontra atak şansı aradığını sözlerine ekledi.

takımın savunma sorunu ve puan kaybı:

Mustafa Er, takımın "gol yeme hastalığının" sürdüğünü ve maçları pozisyon vermeden de gol yiyebildiklerini söyledi. Bu cömertliğin puan kayıplarına yol açtığını vurgulayan Er, sahadan iki puanla ayrıldıklarını ve oyuncuların bu tür hataları azaltmaları gerektiğini kaydetti.

şampiyonluk yarışına bakış:

Er, puan durumuna dair yorumunda avantajı kısmen kaybettiklerini dile getirdi. "Bugün Iğdır da berabere kaldı. Üçüncüyle aramızı altı puan yapabilirdik. Onları yine dört puanda tuttuk, onlar da kazanamadı" şeklinde konuşan teknik direktör, kalan beş haftada takımın tekrar kazanıp ilk yarıyı lider kapatacağına inandığını belirtti.

Elitim'in sakatlığı:

Karşılaşmada sakatlanarak çıkan Juergen Elitim hakkında konuşan Er, oyuncunun durumunun şu an için kötü göründüğünü söyledi. Elitim'in geçen sezon benzer bir sakatlık yaşadığını ve benzer hisleri olduğunu belirttiğini aktaran Mustafa Er, MR sonuçlarının bekleneceğini ve şu an net bir değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını ifade etti.

Mustafa Er ayrıca, konuşmaları nedeniyle zaman zaman ceza aldığını belirterek, duygusal tepkilerini dizginlemesi gerektiğini söylese de sahada ilk yarıda yaşanan yönetimsel aksaklıkların maçın skoruna doğrudan etki ettiğini savundu.

BURSASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA ER