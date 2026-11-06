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Tatvan'da yola çıkan başıboş ata çarpan sürücü yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde D-300 kara yolunda 34 HKJ 945 plakalı otomobilin yola çıkan başıboş ata çarpması sonucu sürücü Murat S. yaralandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 23:20

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 23:24

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Tatvan'da yola çıkan başıboş ata çarpan sürücü yaralandı

kaza yerinde yaşananlar:

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Uslu köyü mevkiinde, D-300 kara yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin aniden yola çıkan başıboş ata çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazada araç sürücüsü Murat S. (44)'nin kullandığı 34 HKJ 945 plakalı otomobil hasar gördü ve sürücü yaralandı.

yaralanma ve sağlık durumu:

Yaralı sürücünün ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince tedaviye alındığı ve yetkililerce bildirildiği üzere hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak jandarma ve trafik ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapıldığı ve konuya ilişkin adli tahkikat başlatıldığı aktarıldı.

OLAY YERİ VE ARACIN ÇARPTIĞI HAYVAN

OLAY YERİ VE ARACIN ÇARPTIĞI HAYVAN

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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