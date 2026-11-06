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Oto galeride çıkan yangın Kayseri'de beş aracı kullanılamaz hale getirdi

Kayseri Kocasinan'da bir oto galeride çıkan yangında 4 elektrikli bisiklet ve bir UTV kullanılamaz hale geldi; bina zarar gördü, soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 23:19

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 23:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Oto galeride çıkan yangın Kayseri'de beş aracı kullanılamaz hale getirdi

Yangının çıkışı ve hasar:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 299. Sokak'ta bulunan bir oto galeride, dükkan önünde park halindeki elektrikli UTV'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek galerinin içine sıçradı ve içerideki araçlarda hasara yol açtı. Olayda galeride bulunan 4 elektrikli bisiklet ile söz konusu UTV kullanılamaz hale geldi; binanın bir kısmı da zarar gördü.

Ekiplerin müdahalesi ve inceleme:

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammed Zeynuddin Bağdat da olay yerine gelerek ekipleri yönlendirdi.

Soruşturma ve takip:

Yangının çıkış nedeni ve hasarın boyutuna ilişkin polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yetkililer tarafından başlatılan soruşturma sürüyor ve gelişmeler yetkililerce takip ediliyor.

KAYSERİ&#039;NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE BİR OTO GALERİDE ÇIKAN YANGINDA UTV VE ELEKTRİKLİ BİSİKLETLERİN DE...

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE BİR OTO GALERİDE ÇIKAN YANGINDA UTV VE ELEKTRİKLİ BİSİKLETLERİN DE OLDUĞU 5 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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