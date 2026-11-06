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Iğdır'da Kenan Koçak: kaybedilen iki puan takıma ders olacak

Trendyol 1. Lig'de Sarıyer ile 1-1 berabere kalan Iğdır FK teknik direktörü Kenan Koçak, kaybedilen iki puanı ders sayıp daha çok çalışacaklarını söyledi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 22:58

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Iğdır'da Kenan Koçak: kaybedilen iki puan takıma ders olacak

maçın özeti:

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma, Iğdır açısından birçok gol pozisyonunun üretilmesine rağmen tek puanla sonuçlandı.

koçun değerlendirmesi:

Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, maç sonrasında yaptığı açıklamada takımının performansını ve maçın kritik anlarını şu sözlerle anlattı: "Zorlu bir deplasman çünkü gerçekten Sarıyer takımını sadece puan durumuna bakarak analiz etmemek lazım. Sezon başı yaptıkları transferler, yaptıkları kadro mühendisliği ile zor bir takıma karşı oynadığımızı biliyorduk. Tecrübeli bir takım. Oyuna sergilediğimiz performans ve attığımız gol ve sonucunda da 1 puan maalesef az. Çünkü çok sayısız gol pozisyonuna girip değerlendiremedik. İkinci yarı bir bölümde top bizdeyken maalesef cesaretimizi biraz daha kaybettik, top kayıpları yaptık. Sonrasında toparladık, yine oyuna hakimdik ve yine sayısız gol pozisyonuna girdik. O yüzden takımım için, kaybedilen 2 puan için tabii ki çok üzgünüm ama bunlardan dersimizi çıkaracağız, çalışacağız, daha fazla çalışacağız, ne gerekirse yapacağız ve umarım böyle girdiğimiz sayısız gol fırsatlarını, pozisyonlarını değerlendirip yine tekrardan 3 puanlara kavuşacağız"

oyun ve öncelikler:

Koçak, maç içinde takımın pozisyon üretme kapasitesini olumlu bulurken, bitiricilik ve top kontrolü konularındaki zaafların puan kaybına yol açtığını vurguladı. İkinci yarıda yaşanan cesaret kaybı ve artan top kayıpları, takımın üstünlüğünü skora çevirmesini engelledi.

Teknik ekip, bu eksikleri çalışmalarında önceliklendirerek hücum seçeneklerinin son vuruşlardaki etkinliğini artırmayı ve saha içi karar mekanizmalarını güçlendirmeyi hedefliyor. Kenan Koçak, kaybedilen puandan ders çıkarılacağını ve takımın "dersimizi çıkaracağız, çalışacağız" anlayışıyla bir sonraki maçlarda 3 puana odaklanacağını belirtti.

Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, Sarıyer beraberliği sonrası yaptığı açıklamada, &quot;Kaybedilen...

Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, Sarıyer beraberliği sonrası yaptığı açıklamada, "Kaybedilen 2 puan için tabii ki çok üzgünüm ama bunlardan dersimizi çıkaracağız, çalışacağız, daha fazla çalışacağız, ne gerekirse yapacağız ve yine tekrardan 3 puanlara kavuşacağız" dedi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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