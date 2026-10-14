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Gaziantep gecesinde ışık gösterisi: şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Gaziantep'te gece başlayan gök gürültülü sağanak, yaklaşık bir saat süren şimşek fırtınasıyla gündüze döndü; yollar ve trafikte aksamalar yaşandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 23:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Gaziantep gecesinde ışık gösterisi: şimşekler geceyi gündüze çevirdi

gaziantep'te gök gürültülü sağanak:

Gaziantep'te kent merkezinde gece saatlerine doğru başlayan gök gürültülü sağanak, art arda çakan şimşeklerle geniş alanları aydınlattı. Görgü tanıkları, şimşeklerin kısa sürede yoğunlaştığını ve geceyi gündüze yakın bir ışık seviyesine çıkardığını aktardı.

şimşek fırtınasının seyri:

Şimşek fırtınası, yoğun gök gürültüsüne eşlik ederek yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız devam etti. Yağışın ani güçlenmeleri ve sık tekrarlayan şimşek görüntüleri gece boyunca dikkat çekti.

altyapı ve trafik etkileri:

Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu; bunun sonucunda kentte trafikte aksamalar yaşandı. Görüntülerde bazı yolların suyla kaplandığı ve hareketin yavaşladığı görüldü.

Kentte gök gürültülü yağışın gece boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

GAZİANTEP’TE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞMURDA ART ARDA ÇAKAN ŞİMŞEKLER GECEYİ ADETA GÜNDÜZE...

GAZİANTEP’TE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞMURDA ART ARDA ÇAKAN ŞİMŞEKLER GECEYİ ADETA GÜNDÜZE ÇEVİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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