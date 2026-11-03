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Hızlı tren güzergahı soruşturması: tapu müdürü ile emlak çevresi cezaevine gönderildi

Edirne'de Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattı güzergâhındaki arazi alım-satımlarına ilişkin rüşvet iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada 10 kişiden 7'si tutuklandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:35

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 11:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hızlı tren güzergahı soruşturması: tapu müdürü ile emlak çevresi cezaevine gönderildi

Hızlı tren güzergahı soruşturması: tapu müdürü ile emlak çevresi cezaevine gönderildi

Edirne'de, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattı güzergâhı dahil çeşitli arazilerin alım satım süreçlerine ilişkin rüşvet istihbaratı üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı yürüten birim, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri oldu.

gözaltılar ve adli süreç:

Yürütülen çalışmalar sonucunda Havsa'da görevliyken başka ile atanan Tapu Müdürü İ.K. ile bazı tapu memurları ve emlakçılar olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerle ilgili emniyetteki işlemler tamamlanarak Edirne Adliyesine sevk edildi.

Mahkeme sürecinde, aralarında Tapu Müdürü İ.K., bazı memurlar ve emlakçıların da bulunduğu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

soruşturmanın kapsamı ve yerel birimler:

Soruşturma, Havsa ve Uzunköprü İlçe Tapu Müdürlüklerini kapsayan alım-satım süreçlerindeki iddiaları odağına aldı. Emniyet birimleri, söz konusu işlemlerin hangi usullerle yürütüldüğünü ve olası irtibat ağlarını tespit etmek için delil toplama ve ifadeler üzerine yoğunlaştı.

Soruşturma ve tutuklama kararları, dosyanın adli makamların değerlendirmesine bırakılmasıyla sürüyor. Şüpheliler hakkında ileriye dönük adli süreçler ve delil incelemeleri devam edecek.

ARALARINDA ESKİ HAVSA TAPU MÜDÜRÜ VE EMLAKÇILARIN DA BULUNDUĞU 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

ARALARINDA ESKİ HAVSA TAPU MÜDÜRÜ VE EMLAKÇILARIN DA BULUNDUĞU 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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