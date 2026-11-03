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Gaziantep'te ruhsatsız diş kliniğine baskın: 113 alet, 361 ilaç ele geçirildi

Gaziantep'te polis ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ruhsatsız diş kliniğine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziantep'te ruhsatsız diş kliniğine baskın: 113 alet, 361 ilaç ele geçirildi

Operasyon ve ele geçirilen malzemeler:

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ruhsatsız faaliyet gösteren bir diş kliniğine operasyon düzenledi.

Operasyonda diş tedavisinde kullanılan 113 adet tıbbi alet ve malzeme ile 361 adet tıbbi ilaç ele geçirildi ve söz konusu malzemelere el konuldu.

Soruşturma ve gözaltılar:

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların kimlik bilgileri ve olayla ilgili soruşturmanın ayrıntıları Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Soruşturmanın devam ettiği ve olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

GAZİANTEP’TE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN RUHSATSIZ FAALİYET GÖSTEREN BİR DİŞ KLİNİĞİNE YÖNELİK...

GAZİANTEP’TE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN RUHSATSIZ FAALİYET GÖSTEREN BİR DİŞ KLİNİĞİNE YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA DİŞ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇ ELE GEÇİRİLİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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