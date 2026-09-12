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Bodrum FK sahasında net üstünlük sağladı: Batman Petrolspor 4-0

Trendyol 1. Lig 7. haftasında Bodrum FK, Bodrum İlçe Stadı'nda Batman Petrolspor'u 4-0 yendi; Aboubakar, Fernando ve Ege Birsen'in golleri galibiyeti getirdi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 22:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bodrum FK sahasında net üstünlük sağladı: Batman Petrolspor 4-0

maç özeti:

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK, ev sahibi olduğu karşılaşmada Batman Petrolspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın gollerini Aboubakar (32.), Fernando (45., 65.) ve Ege Birsen (48.) kaydetti. Karşılaşma Bodrum İlçe Stadı'nda oynandı.

skor ve dönüm noktaları:

İlk yarı uzanılarda Bodrum FK oyunu denetiminde tuttu ve 32. dakikada Moreira'nın ortasında ceza sahası içinde Aboubakar'ın kafa golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarının sonunda, 45. dakikada Erşan'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Fernando'nun sert şutu savunmaya çarpıp filelerle buluşunca skor 2-0 oldu.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi, 48. dakikada Loshaj'ın pasıyla ceza sahasına giren Ege'nin uzak köşeye gönderdiği top ile farkı üçe çıkardı. 65. dakikada Arslan'ın kullandığı kornerde arka direkte Fernando'nun kafa golüyle skor 4-0'a geldi ve maç büyük ölçüde karara bağlandı.

penaltı, VAR ve kritik anlar:

79. dakikada Benny'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Cordova, kaleci Sousa'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından 82. dakikada karar Batman Petrolspor lehine onandı; 83. dakikada beyaz noktaya geçen Cordova'nın şutunu kaleci Sousa kurtararak gole izin vermedi.

kadrolar ve yönetim:

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Ali Vardar, Oğuzhan Yazır

Bodrum FK: Sousa, Ali Yılmaz, Ali Aytemur, Berşan Yavuzay, Tomas (Mustafa Erdilman dk. 62), Ege Bilsel (Kenan Fakılı dk. 74), Loshaj (Ege Arslan dk. 62), Yusuf Sertkaya, Emre Kaplan (Furkan Apaydın dk. 74), Fernando, Aboubakar (Kerem Kayaarası dk. 88). Yedekler: Bahri Can Tosun, İsmail Tarım, Berkay Aslan, Boran Başkan, Providence. Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz.

Batman Petrolspor: Çağlar Şahin Akbaba, Yasir Subaşı (Rahman Buğra Çağıran dk. 46), Metehan Mert, Doria, Ömürcan Artan (Mücahit Albayrak dk. 90), Pedrinho (Sergio dk. 46), Cissokho, Benny, Biron (Gökhan Altıparmak dk. 59), Polat Yaldır (David dk. 90). Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Murat Sipahioğlu, Emirhan Aydoğan, Oğuz Gürbulak, Gökhan Karadeniz. Teknik Direktör: Selçuk Şahin.

Sarı kartlar: Tomas, Emre Kaplan, Berkşan Yavuzay, Sausa (Bodrum FK).

Maç boyunca Bodrum FK hücumda daha etkili bir performans sergiledi; özellikle duran toplarda ve ceza sahası içindeki etkinlikleri galibiyeti getiren ana faktörler oldu. Batman Petrolspor, ikinci yarıda bulduğu penaltı fırsatını değerlendiremedi ve geri dönüş şansı bulamadı.

TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 7. HAFTASINDA BODRUM FK SAHASINDA BATMAN PETROLSPOR&#039;U 4-0 YENDİ

TRENDYOL 1. LİG'İN 7. HAFTASINDA BODRUM FK SAHASINDA BATMAN PETROLSPOR'U 4-0 YENDİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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