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Alanya'da çekişme: Corendon Alanyaspor ile Göztepe 2-2 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe Alanya Oba'da 2-2 berabere kaldı; Juan'ın penaltısı ve Makouta'nın eşitliği öne çıktı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 22:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Alanya'da çekişme: Corendon Alanyaspor ile Göztepe 2-2 berabere kaldı

maç özeti

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe, Alanya Oba Stadyumu'nda karşılaştı ve mücadele 2-2 sonuçlandı. Maç, VAR kararıyla verilen penaltı ve sonrasında gelen hızlı karşılıklarla dengeye oturdu.

maçtan önemli dakikalar:

Karşılaşmanın ilk yarısında Göztepe adına Rhaldney, 28. dakikada fileleri havalandırarak skoru 1-0 yaptı. İkinci yarıda tempo arttı; 48. dakikada Akonnor’un sol kanattan gönderdiği ortada Henrique’in kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.

63. dakikada Corendon Alanyaspor'dan Fernandes ceza sahasında etkili bir şutla skoru eşitledi: 1-1. Ardından 69. dakikada penaltı pozisyonu geldi; hakem VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi. 73. dakikada penaltıyı kullanan Juan topu ağlara göndererek Göztepe'yi 2-1 öne geçirdi.

Göztepe'nin öne geçmesine rağmen Alanyaspor geri çekilmedi; 75. dakikada Hagi'nin ortasında Makouta düzgün bir vuruşla skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele bu sonuçla sona erdi.

kadrolar, değişiklikler ve kartlar:

Stat: Alanya Oba. Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut. Corendon Alanyaspor kadrosunda Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek (Yusuf Özdemir dk. 58), Duarte (Hagi dk. 58), Fernandes (İbrahim Kaya dk. 77), Meschack (Hwang dk. 90), Omar Ben Ali (Cedric dk.58) yer aldı. Teknik direktör: Joao Pereira.

Göztepe başlangıç kadrosunda Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Bekir Böke dk. 90+3), Matos (Anjorin dk. 79), Akonnor, Antunes (Efkan Bekiroğlu dk. 60), Henrique (Janderson dk. 60), Juan (Armstrong dk. 79) bulundu. Teknik direktör: Stanimir Stoilov.

Goller: Fernandes (dk. 63), Makouta (dk. 75) (Alanyaspor); Rhaldney (dk. 28), Juan (dk. 73 pen.) (Göztepe). Sarı kartlar maçı etkiledi; Alanyaspor’dan Hagi ve Lima, Göztepe’den Juan sarı kart gördü.

Maç, VAR müdahalesinin belirleyici olduğu ve her iki takımın da skoru çevirebilecek fırsatlar bulduğu bir karşılaşma olarak kayıtlara geçti; hakem kararları ve son bölümdeki tempo maçın ana gündemini oluşturdu.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 5. HAFTASINDA CORENDON ALANYASPOR EVİNDE KARŞILAŞTIĞI GÖZTEPE İLE 2-2...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA CORENDON ALANYASPOR EVİNDE KARŞILAŞTIĞI GÖZTEPE İLE 2-2 BERABERE KALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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