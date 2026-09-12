Çorakkapı haziresi bakımsızlıkla yüzleşiyor

Çorakkapı haziresinde ihmal ve tepkiler:

İzmir Konak ilçesi Basmane semtindeki tarihi Çorakkapı Camii haziresi, manevi önderlerden tasavvuf alimi Osman Nuri Efendi ile diğer mezarların bulunduğu bölümün bakımsız görüntüsü nedeniyle hem cami cemaati hem de gelen ziyaretçiler tarafından eleştiriliyor. Cuma günleri yüzlerce kişinin dua ve ziyaret için uğradığı bu alan, gelişigüzel bırakılmış çöpler, içi çöp dolu saplı kürekler ve uzun süredir müdahale edilmeyen çevre düzenlemesiyle dikkat çekiyor.

Caminin çevresindeki demir korkulukların bazı kaynak noktalarının kırık olması ve kabir etrafındaki parmaklık ile plastik kaplamaların varlığı, ziyaretin hem güvenlik hem de görünürlük açısından sınırlandırılmasına neden oluyor. Ziyaretçiler, parmaklıkların ve kaplamaların kaldırılarak hazirenin görünür hâle getirilmesini talep ediyor.

gönüllüler ve yerel talep:

Çorakkapı Camii’nin gönüllü müezzini Kazım Kızıltaş, kabirlerin bakıma muhtaç olduğunu belirterek çevre düzenlemesi isteğini yineledi. Kızıltaş, mevcut duvar kaplamalarının kaldırılması ve hazirenin, geçenlerin ve ziyaretçilerin görebileceği şekilde açılmasının önemine vurgu yaptı. "Manevi değeri yüksek bu yerin hak ettiği değeri görmesini umuyoruz," diyerek cami etrafının daha açık ve ferah olması gerektiğini ifade etti.

Yaklaşık 20 yıldır cami ve hazire temizliğini gönüllü olarak yapan Abdüllatif Bayar ise günlük bakım çabalarının sınırlı kaldığını aktardı. Bayar, sonbahar yapraklarının sürekli döküldüğünü, güneş almayan bölgelerde dikilen çiçeklerin solduğunu ve tek başına yapabildiğinin ötesinde bir müdahale gerektiğini söyledi. Bayar, "Osman Nuri Efendi bir evliyadır, hizmet etmek görevim," diyerek sorumluluk duygusunu vurguladı ve devletin destek vermesinin şart olduğunu ekledi.

ziyaretçi gözlemleri ve beklentiler:

Cuma namazları için zaman zaman camiyi tercih eden Yüksel Güven, namaz sonrası kabir ziyareti yaptığını ama mezarlığın genel bakımsız halinin üzdüğünü belirtti. Güven, Hazretin, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî ile bağlarını hatırlatarak buraya gelenlerin niyet ve inançla ziyaret ettiğini söyledi. Ziyaretçiler daha düzenli bir alan, temizlenmiş mezar taşları ve çevre düzenlemesi bekliyor.

Yerel halkın ortak talebi, hazirenin sadece gönüllülerin çabasıyla idare edilemeyeceği; planlı bir çevre düzenlemesi, güvenlik risklerini azaltacak onarım ve plastik kaplamaların kaldırılması. Bu müdahalelerin hem tarihi dokunun korunması hem de ziyaretçilerin ibadet ve ziyaret haklarının kolaylaştırılması açısından önem taşıdığı vurgulanıyor.

Osman Nuri Efendi'nin manevi mirası:

Osman Nuri Efendi, 19. asrın İzmir velilerinden biri olarak tanımlanıyor. Küçük yaşta ilim öğrenimine başlayan Efendi, Kur'ân-ı Kerim’i ezberlemiş, İzmir ve Manisa’da, ardından İstanbul’da hocalardan ders almış; yüksek dinî ilimlerde tahsilini tamamlayıp icazet almıştır. Memleketi İzmir’e dönerek Çorakkapı Camii’nde imamlık yapmış, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin halifelerinden Abdülfettâh-ı Akrî hazretlerinin sohbeti ile şereflenmiştir.

1861 senesinde gittiği Medine’de Abdürreşid Sahib Faruki’nin hizmetinde bulunan Osman Nuri Efendi, aldığı feyzle Behaeddin-i Buhari, Abdülkadir-i Geylani, Şihabüddin Sühreverdi, Muinüddin Çeşti ve Necmeddin-i Kübra yollarında kemâle ermiş; fıkıh ve hadis ilimlerinde de yükselmiştir. Kendisinden ilim görenler arasında Eğinli Hacı Hâfız Mehmed Hulusi Efendi, İzmirli Hacı Ahmed ve Hacı Edhem efendiler, Yusuf Dağıstani Efendi ve Şirvanlı Haşim Efendi sayılmaktadır.

Hazirede yatmakta olan böyle bir zâtın kabri etrafındaki bakımsızlık, hem tarihi hem de manevi bir mirasın görecekleri ilgi ve korunmayı beklediğini gösteriyor. Yerel cami cemaatinin ve gönüllülerin çabası sürse de, kalıcı çözümler için yetkili kurumların devreye girmesi ihtiyacı öne çıkıyor.

Vatandaşlar ve gönüllüler, Çorakkapı Camii haziresinin temizlenip çevre düzenlemesi yapılarak hem ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanmasını hem de İzmir’in manevi mirasının hak ettiği değerle korunmasını istiyor.

HAZİREDEKİ KABİRLERİN ÜZERİNDEKİ YAZILARI OKUYAN BİR VATANDAŞ