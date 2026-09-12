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Toth'un erken golü Konyaspor'a sahada 1-0 üstünlük sağladı

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Konyaspor, Toth'un 2. dakikadaki golüyle Trabzonspor'u 1-0 yenerek sahasında üç puanı aldı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 22:08

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Toth'un erken golü Konyaspor'a sahada 1-0 üstünlük sağladı

Toth'un erken golü Konyaspor'a sahada 1-0 üstünlük sağladı

Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 2. dakikada Toth'un kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Erken gelen bu gol, maçın geri kalanında iki takımın oyun planını belirledi.

maçın kritik anları:

Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor skor eşitliğini aradı ve birçok pozisyon üretti. 51. dakikada Onuachu'nun kafa indirmesini kontrol eden Salah ceza sahasına girip şutunu attı fakat top auta gitti. 55. dakikada Muçi'nin kullandığı kornerde Fabinho'nun kafa vuruşu direkten döndü; dönen topa Aral'ın şutu ise oyun alanının dışına çıktı. 76. dakikada Cabral ceza sahası dışından denedi ancak top yandan auta çıktı. 80. dakikada Fabinho'nun ceza sahası dışından şutunu Konyaspor kalecisi Bahadır kurtarıp kornere çeldi ve bu hamle takımının savunmadaki direnç noktasını gösterdi.

kadrolar ve değişiklikler:

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı (Awaziem dk. 82), Rayyan Baniya, Adil Demirbağ, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Andzouana dk. 77), Toth, Gonçalves (Dompe dk. 68), Muleka (Mustafa Muhammed dk. 82). Yedekler: Deniz Ertaş, Arif Boşluk, Ata Yanık, Colley, Ömer Çobanoğlu, Emir Bars. Teknik Direktör: İlhan Palut.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Ozan Tufan (Cabral dk. 57), Salah, Muçi (Dju dk. 69), Aral Şimşir (Saviolo dk. 69), Onuachu. Yedekler: Onuralp Çevikkan, Samet Akaydin, Umut Nayir, Cenk Özkacar, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu, Ali Habeşoğlu. Teknik Sorumlu: Hüseyin Çimşir.

hakemler ve kartlar:

Maçın hakem triosu Reşat Onur Coşkunses, Anıl Usta ve Bersan Duran olarak görev yaptı. Karşılaşmada sarı kart görenler: Deniz Türüç, Melih İbrahimoğlu, Awaziem (Konyaspor) ile Aral Şimşir, Mustafa Eskihellaç ve Onana (Trabzonspor).

oyun değerlendirmesi:

Toth'un çok erken dakikada gelen golü, Konyaspor'a sahada savunma ve kontrollü oyunu önceliklendirme imkanı verdi. Trabzonspor özellikle ikinci yarıda daha fazla yüklenip tehlikeli anlar bulsa da, Fabinho ve Aral'ın vuruşları direkten ve savunma bloğundan döndü. Konyaspor kalecisi Bahadır'ın kritik müdahaleleri ve savunmanın dayanıklılığı, ev sahibinin skoru korumasında belirleyici oldu. Yapılan oyuncu değişiklikleri maçta tempo arayışını canlı tuttu fakat gol sesi bir daha çıkmadı ve Konyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 5. HAFTASINDA KONYASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI TRABZONSPOR’U 1-0 MAĞLUP...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA KONYASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI TRABZONSPOR’U 1-0 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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