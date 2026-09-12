İlk cumhurbaşkanlığı kupasını Bodrum'a taşıyan Yalıkavakspor kentle kutladı

Yalıkavakspor kupasını Bodrum İlçe Stadı'na taşıdı

İlk kez düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Yalıkavakspor, şampiyonluk kupasını Bodrum İlçe Stadı'na getirerek kentle paylaştı. Kulüp başkanı Emin Palalı önderliğindeki heyet, kupayı Bodrum spor camiası ve kent protokolüne tanıttı.

resmi tören ve protokol buluşması:

Stad törenine Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum FK Başkanı Taner Ankara katıldı. Tören, kulüp temsilcileri ile yerel yöneticilerin bir araya gelmesi açısından sembolik bir önem taşıdı.

Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, Yalıkavakspor'a başarı plaketi sundu. Ankara, başarının kent adına taşıdığı anlamı vurgulayarak, 'Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Bodrum’a getirerek kentimize büyük bir gurur yaşatan Yalıkavakspor’u, Başkan Emin Palalı’yı, teknik ekibi ve sporcuları yürekten kutluyoruz. Bodrum’un adının farklı spor branşlarında başarılarla anılması hepimiz için çok kıymetli' dedi. Plaket töreni sırasında şampiyonluk kupasıyla hatıra fotoğrafları çekildi.

başkanın mesajı ve vurgu:

Yalıkavakspor Başkanı Emin Palalı, plaket ve gösterilen ilgi için teşekkür ederek emeği geçen teknik ekip ve sporcuların karşılığını aldığını söyledi. Palalı, 'Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Bodrum’a kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Her şeyden önce bu büyük gururu bizlere yaşatan teknik ekibimize ve sahada son ana kadar mücadele eden sporcu kadromuza yürekten teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Palalı, kent yöneticileri ve Bodrum halkının desteğinin önemine değinerek, Taner Ankara, İdris Akbıyık, Ahmet Aras, Ali Sırmalı ve Tamer Mandalinci'ye teşekkür etti ve 'Bu kupa Bodrum’un, bu gurur hepimizin' sözleriyle ortak başarı vurgusunu yineledi.

Stadtaki buluşma, Yalıkavakspor ile Bodrum FK arasında sporun birleştirici yönünü öne çıkardı. İki kulübün farklı branşlardaki temsil gücünün kent için değer taşıdığına dikkat çekilen törende, şampiyonluğun yerel spor ekosistemine olumlu katkı sağlayacağı ifade edildi. Organizasyon, Bodrum'un spor başarısını görünür kılarken, yerel paydaşların destek ve dayanışmasının önemini de ortaya koydu.

YALIKAVAKSPOR’UN CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI GURURU BODRUM İLÇE STADI’NDA PAYLAŞILDI