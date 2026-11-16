Gaziantep üreticileri uluslararası alıcılarla Fashionteks’te buluşacak

Fuar açılışı ve kapsamı:

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İFAS İstanbul Fuarcılık A.Ş. iş birliğiyle, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ile PENKON Derneği desteklerinde düzenlenen FASHIONTEKS Gaziantep Moda ve Tekstil Fuarı, 17-20 Kasım 2026 tarihlerinde sektör temsilcilerini Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde bir araya getirecek. Açılış töreni 17 Kasım Salı günü saat 13.00'te yapılacak.

Organizasyon 8 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek ve 61 katılımcı firma ile ziyaretçilerini karşılayacak. Etkinlik, üreticilerin koleksiyonlarını sergilemesi ve alıcılarla doğrudan temas kurması için tasarlanmış bir ticari platform sunuyor.

Uluslararası katılım ve hedefler:

Fuar, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu başta olmak üzere Hollanda, Polonya, Özbekistan, Kırgızistan, Fas, Cezayir, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerden sektör temsilcileri ve alım heyetlerini ağırlayacak; toplamda 20 ülkeden alıcıların gelmesi bekleniyor. Bu çeşitlilik, Gaziantep merkezli üreticilerin yeni pazarlara erişimini hızlandırma ve uluslararası tedarik zincirleriyle doğrudan temas kurma imkânı sağlayacak.

Sergilenen ürün grupları ve beklentiler:

Dört gün sürecek organizasyonda çocuk giyim başta olmak üzere kadın giyim, erkek giyim, kumaş ve tekstil aksesuarları gibi farklı ürün grupları sergilenecek. Katılımcı firmalar, üretim kapasitelerini ve koleksiyonlarını hem ulusal hem de uluslararası alıcıların önünde tanıtma, yeni iş birlikleri kurma ve mevcut ticari ilişkilerini genişletme fırsatı bulacak.

Gaziantep'in güçlü sanayi altyapısı ve ihracat tecrübesinin uluslararası pazarlarda daha görünür hale getirilmesi amaçlanan fuarın, bölge ekonomisine katkı sağlaması ve Gaziantep'in uluslararası fuarcılık konumunun güçlenmesine hizmet etmesi bekleniyor. Fuar, 17-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

GAZİANTEP SANAYİ ODASI (GSO) VE İFAS İSTANBUL FUARCILIK A.Ş. İŞ BİRLİĞİNDE, MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (MHGF) VE PENKON DERNEĞİ DESTEKLERİYLE DÜZENLENEN FASHIONTEKS GAZİANTEP MODA VE TEKSTİL FUARI, 17-20 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ GAZİANTEP'TE BULUŞTURACAK.