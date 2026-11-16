Perinatolojide ölçüm ve standartlaştırmada yapay zekâ dönemi

Perinatoloji muayenelerinde yapay zekâ uygulaması

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, anne ve bebek sağlığı takibinde teknolojik yenilikleri klinik hizmetlere entegre etmeyi sürdürüyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Birimi’nde başlatılan uygulama, birim sorumlusu Prof. Dr. Gökhan Göynümer yönetiminde perinatoloji muayenelerinde yapay zekâ destekli sistemlerin kullanılmasını içeriyor.

Anatomik incelemelerde gelişmiş görüntü analizi:

Yeni sistem, gebelik takibinde kullanılan ultrason görüntülerinde detaylı analiz yaparak temel biyometrik ölçümlerin otomatik tespitini sağlıyor. Baş çevresi, karın çevresi ve uyluk kemiği uzunluğu gibi ölçümler otomatik olarak gerçekleştiriliyor; ayrıca bebeğin beyin, kalp ve diğer hayati organlarının anatomik yapılarına ilişkin görüntü değerlendirmelerine destek veriliyor. Bu analizler, muayene sırasında görüntülerin daha tutarlı ve tekrarlanabilir biçimde yorumlanmasına katkıda bulunuyor.

Hekimlerin klinik kararlarına destek:

Uygulama, ölçümlerde standartlaşmayı artırmayı ve tanı ile takip süreçlerinin etkinliğini yükseltmeyi hedefliyor. Sistem, hekimlerin uzmanlık ve değerlendirmelerinin yerine geçmeyip onlara yardımcı bir karar destek teknolojisi olarak konumlandırılıyor. Bu yaklaşım, klinik süreçlerde hem ölçüm doğruluğunu artırmayı hem de takip protokollerinin uygulanmasında tutarlılığı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Perinatoloji biriminde kullanılan yapay zekâ destekli teknolojinin devreye alınması, hastane hizmetlerinde inovasyonun sürekliliğini gösteriyor ve anne-bebek sağlığında erken tanı ve izlem süreçlerinin niteliğini artırma potansiyeli taşıyor.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI PERİNATOLOJİ BİRİMİ’NDE, GEBELİK TAKİPLERİNDE ÖLÇÜM HASSASİYETİNİ VE STANDARDİZASYONU ARTIRAN YAPAY ZEKA DESTEKLİ TEKNOLOJİ KULLANILMAYA BAŞLANDI.