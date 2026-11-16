Doğanlı köy yolları sıcak asfaltla konfora kavuşuyor

doğanlı'da asfalt çalışmaları başladı:

Düzce İl Özel İdaresi, merkeze bağlı Doğanlı Köyünde sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı. Yapılan müdahalenin hedefi, köy yollarında ulaşımı daha güvenli ve daha konforlu hale getirmektir.

çalışmanın amacı:

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kırsal kesimde ulaşım kalitesinin artırılmasının öncelikli hedef olduğu belirtildi. Sıcak asfalt uygulamasıyla yol yüzeylerinin dayanımının yükseltilmesi ve sürüş güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

uygulama ve ilerleyiş:

Yürütülen çalışmaların planlı ve programlı bir şekilde sürdüğü vurgulanırken, sıcak asfalt serim çalışmalarının köy içi yollarında başladığı bildirildi. Uygulamanın tamamlanmasıyla birlikte bölge içi ulaşımdaki konfor ve güvenlik düzeyinin artması bekleniyor.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, MERKEZE BAĞLI DOĞANLI KÖYÜ’NDE SICAK ASFALT SERİM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. ÇALIŞMALARLA KÖY YOLLARINDA ULAŞIMIN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.