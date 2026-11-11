OYAK şirketleri COP31'te yeşil dönüşüm ve döngüselliği anlattı

OYAK şirketleri COP31 kapsamında çalışmalarını paylaşıyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, OYAK iştirakleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Yeşil Alan Etkinlikleri bünyesindeki panellerde sürdürülebilirlik uygulamalarını ve hedeflerini sundu. Programda sürdürülebilir tarım, çelik üretiminde yeşil dönüşüm, kimya sektöründe sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve refrakter sektörünün yeşil sanayideki rolü gibi başlıklar ele alındı.

sürdürülebilir tarım ve kimya uygulamaları

HEKTAŞ: tarladan geleceğe, iklimden toprağa

HEKTAŞ Genel Müdürü Enis Emre Terzi ile Sürdürülebilirlik ve Entegre Yönetim Sistemleri Müdürü Seda Kılınç Ağaoğlu, 9 Kasım'da düzenlenen "Tarladan Geleceğe, İklimden Toprağa Sürdürülebilir ve İnovatif Tarım" oturumunda şirketin tarımsal dönüşüme yönelik çalışmalarını aktardı. HEKTAŞ, kuraklığa dayanıklı ve yüksek verimli tohumların yanı sıra biyolojik tabanlı bitki besleme ürünleri geliştirme, su kullanımında verimliliği artıran teknolojiler üretme ve toprak koruma odaklı biyostimülan çözümler üzerinde Ar-Ge sürdürüyor. Şirketin hedefi, tarım kimyasalları, bitki besleme ve tohum alanlarında verimi artırırken dekar başına maliyeti düşürmek.

Akdeniz Chemson: raporlarla şeffaflık

Akdeniz Chemson adına Teknik ve Üretimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa Bölgesi Direktörü Can Atalay Güngör 19 Kasım oturumunda şirketin sürdürülebilirlik yol haritasını sundu. Şirketin sürdürülebilirlik raporları; karbon azaltım stratejileri ile çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansına ilişkin uygulamaları, çalışan ve topluma yönelik projeleri içeriyor ve paydaşlara süreçlerde şeffaflık sağlamayı amaçlıyor.

çelik, döngüsel ekonomi ve refrakter sektöründeki adımlar

Erdemir: net sıfır hedefine doğru

Erdemir Genel Müdürü Şaban Yazıcı 16 Kasım'da "Erdemir'in Yeşil Dönüşüm Yolculuğu" başlıklı oturumda şirketin hedeflerini anlattı. Şirket, 2022 baz yılına göre ton başına karbon emisyonunu 2030'a kadar %25, 2040'a kadar %40 azaltmayı ve 2050'de net sıfıra ulaşmayı hedefliyor. Bu hedeflere paralel olarak 2024'te birinci yüksek fırına hidrojen enjeksiyonu gerçekleştirildi ve yıllık 7 bin ton biyokömür üretim kapasiteli Pilot Piroliz Tesisi devreye alındı; bu uygulamalar düşük karbonlu çelik üretimi yolunda atılan somut adımlar olarak öne çıkıyor.

Karbontürk: aktif karbon ve döngüsellik

Karbontürk CEO'su Bülent İlhan, Satış Direktörü Cansu Dilmen ve Managing Director William Downie 19 Kasım'da "Atıktan Dayanıklılığa: Su, Sanayi ve İklim için Döngüsel Ekonominin Sanayi Ölçeğine Taşınması" oturumunda konuştu. Şirket, su, hava ve gaz arıtımında kullanılan aktif karbon çözümleriyle; ham maddeden arıtmaya, kullanımdan yeniden kazanıma kadar uzanan döngüsel ekonomi yaklaşımını paylaştı. Sunumda, yenilenebilir ham maddelerin aktif karbon üretiminde değerlendirilmesi ve kullanılmış aktif karbonun reaktivasyon yoluyla yeniden devreye alınması gibi uygulamalar ile kaynak verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

KÜMAŞ: refrakter sektörünün görünmeyen rolü

KÜMAŞ Sürdürülebilirlik ve İSG Müdürü Ceren Bayören 20 Kasım oturumunda refrakter ürünlerin yeşil sanayideki rolünü ele aldı. KÜMAŞ'ın yayımladığı sürdürülebilirlik belgeleri arasında ürün karbon ayak izi ve su ayak izi doğrulama beyanları ile manyezit ve dolomit ürünlerine ilişkin çevresel ürün beyanları bulunuyor; bu belgeler sektörde çevresel etkilerin ölçümlenmesi ve şeffaf iletişim açısından referans niteliği taşıyor.

lojistik destek ve etkinlik operasyonları

OYAK grubu içinde lojistik sorumluluğunu üstlenen OMSAN Lojistik, COP31 kapsamında yurtdışından Türkiye'ye getirilen malzeme ve ekipmanların uluslararası taşımalarını yürüttü. Ayrıca etkinliğin düzenlendiği alandaki lojistik ihtiyaçları koordine ederek 1 milyon metrekarelik etkinlik alanındaki tüm taşıma operasyonlarını üstlendi. Bu tür lojistik destek, büyük ölçekli iklim etkinliklerinin operasyonel başarısı için kritik kabul ediliyor.

Genel olarak OYAK şirketlerinin COP31'teki katılımı, sektörler arası uygulama örneklerini ve hedeflerin somut adımlarla nasıl hayata geçirildiğini ortaya koydu. Sunulan projeler ve raporlar, sürdürülebilir tarımdan çelik üretimine, kimyadan refraktere kadar farklı alanlarda düşük karbonlu üretim ve döngüsel ekonomi uygulamalarının uygulanabilirliğine dair örnekler sundu.

OYAK ŞİRKETLERİ, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ’NİN 31’İNCİ TARAFLAR KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA DÜZENLENEN OTURUMLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM, DÜŞÜK KARBONLU ÜRETİM VE DÖNGÜSEL EKONOMİ ALANLARINDAKİ ÇALIŞMALARINI PAYLAŞIYOR.