Gaziantep'in gol fırsatlarını değerlendirememesi mağlubiyete yol açtı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi. Maç sonrası teknik sorumlu Gökhan Kağıtçıoğlu, takımın ilk yarıdaki fırsatları değerlendiremediğini ve duran top çalışmaları sonucu geriye düştüklerini vurguladı.

maçın özeti ve değerlendirme:

Kağıtçıoğlu maçın ilk yarısına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "İlk yarıya çok iyi başladığımızı düşünüyorum. İlk yarıda önemli gol pozisyonlarımız var. 4-5 tane önemli gol pozisyonu; bunları değerlendiremedik. Gol de bizim için şöyle çok üzücü oldu. Gençlerbirliği ile ilgili çalıştığımız en önemli olay özellikle kaleci İrfan Can ile başlayan duran top sonrası hücum geçişleriydi. Yani tabiri caizse çalıştığımız yerden golü yedik, bu bizim için çok üzücü oldu. İkinci yarı sahanın da bozulmasıyla oyun biraz daha zorlaştı. Siz de izlediğiniz gibi top biraz daha havada kaldı, yere inmedi. Bu sırada Abena’nın ile ilgili Abena’nın şimdi son durumu iyi, sahada bilinci açıldı, öyle gitti ama Abena’nın sakatlığında da oyunun 7-8 dakika duraklaması, geride olan takım için biraz dezavantaj. Gençlerbirliği bu sırada biraz daha dinlenme fırsatı buldu. Oyunu orada iyi forse ediyorduk. İkinci yarı yine bir pozisyonumuz var; 1-2 tane, özellikle Serdar’ın kafa vuruşu. Ama sonuç olarak golü bulamadık, kaybettik. Önümüzdeki hafta iç sahada Amedspor ile çok önemli bir maçımız var. Çok iyi hazırlanıp, çok iyi çalışıp orada iç sahada seyircimizle birlikte o maçı kazanarak çıkışımızı başlatmak istiyoruz"

abena'nın sağlık durumu:

71. dakikada aldığı darbe sonrası oyundan çıkan Abena ile ilgili Kağıtçıoğlu, "Sahanın içinde Abena bilincini kaybediyor, müdahaleyle birlikte bilinci açılıyor ama kontrol amaçlı, tetkik amaçlı hastaneye götürüldü. Biz de son tetkiklerle ilgili bilgi bekliyoruz ama giderken, bize bilinci açık olarak götürüldüğünü söylediler" ifadelerini kullandı. Teknik ekip, oyuncunun durumuna ilişkin gelecek tetkik sonuçlarını bekliyor.

GAZİANTEP FK TEKNİK SORUMLUSU GÖKHAN KAĞITÇIOĞLU, GENÇLERBİRLİĞİ KARŞILAŞMASININ ARDINDAN, "İKİNCİ YARI YİNE BİR POZİSYONUMUZ VAR; BİR İKİ TANE, ÖZELLİKLE SERDAR'IN KAFA VURUŞU. AMA SONUÇ OLARAK GOLÜ BULAMADIK, KAYBETTİK. ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇ SAHADA ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇIMIZ VAR, AMEDSPOR İLE" DEDİ.