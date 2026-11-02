Gaziantep'te bir haftada geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu: 171 şüpheli

Gaziantep'te operasyonun genel görünümü:

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen narkotik operasyonları, 26 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında yoğun şekilde sürdü. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, planlı baskınlar ve adres aramalarıyla gözaltılar gerçekleştirdi.

ele geçirilen uyuşturucu türleri ve miktarlar:

Operasyonlar sırasında polis ekiplerinin aramalarında 3 kilo 204 gram metamfetamin, 641 gram esrar, 218 gram sentetik kannabinoid, 148 adet uyuşturucu hap ve 4 gram kokain ile 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Baskınların çok sayıda adreste yapıldığı bildirildi.

soruşturma ve yasal süreç:

Bu çerçevede toplam 171 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmaların devam ettiği, yakalanan malzemelerin incelemeye alındığı belirtildi.

GAZİANTEP'TE 171 ŞÜPHELİYE UYUŞTURUCUDAN YASAL İŞLEM YAPILDI: ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ