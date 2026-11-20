Anne-bebek taksiyle randevular evden güvenli ulaşıma dönüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, doğum sonrası ilk dönemde annelerin ve bebeklerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Anne-Bebek Taksi projesini hayata geçirdi. Proje, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor ve sosyal belediyecilik yaklaşımının yeni bir uygulaması olarak değerlendiriliyor.

Hizmetin işleyişi:

Projede, doğum sonrası ilk 12 ay içinde bulunan anneler ile bebekleri, randevu gün ve saatlerinde ikametlerinden alınıp çocuk sağlığı ve hastalıkları poliklinikleri ile aile hekimliklerindeki randevularına götürülecek. Sağlık kuruluşlarındaki işlemler tamamlandıktan sonra anne ve bebekler adreslerine bırakılacak. Kullanıcılar hizmetten herhangi bir ücret ödemeyecek; hizmet hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında sunuluyor.

Başvuru koşulları ve süreç:

Projeden yararlanmak isteyenlerin Yatağan ilçesinde ikamet etmesi ve doğum sonrası ilk 12 aylık dönemde bulunması gerekiyor. Başvuru sırasında istenen belgeler arasında ikametgâh belgesi, bebeğe ait kimlik belgesi ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınmış hastane veya aile hekimliği randevu bilgileri yer alıyor. Başvuruların dijital ortamda yapılacağı belirtilerek belgelerin https://www.mugla.bel.tr/annebebektaksi adresine yüklenmesi istendi.

Belediye yetkililerinin değerlendirmesi:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin doğum sonrası dönemde ailelere önemli bir destek sağlayacağını vurguladı. Aras, uygulamanın annelerin sağlık hizmetlerine erişirken yaşadığı ulaşım zorluklarını azaltmayı hedeflediğini ve sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde benzer hizmetlerin geliştirilmeye devam edeceğini söyledi.

Belediye, proje deneyimleri doğrultusunda uygulamayı değerlendirip genişletmeyi planlıyor; Yatağan'da başlatılan pilot uygulamanın sonuçları, anne ve bebeklerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran sosyal destek çalışmalarının şekillenmesinde temel veri olarak kullanılacak.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DOĞUM SONRASI İLK 12 AY İÇERİSİNDE BULUNAN ANNELERİN VE BEBEKLERİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA ANNE-BEBEK TAKSİ PROJESİ’Nİ HAYATA GEÇİRDİ.