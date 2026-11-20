Adıyaman'da aç tilki yerleşim alanına indi

Adıyaman Merkez İndere Bölgesi'nde gece saatlerinde görülen bir tilki, aç olduğunu fark eden çevredekilerin yardımıyla yiyecek buldu ve mahalleye inerek karnını doyurdu.

vatandaşların duyarlı müdahalesi:

Gece boyunca bölgede dolaşan tilkinin açlık belirtisi gösterdiğini gören vatandaşlar, yanlarına getirip bıraktıkları yiyeceklerle hayvana destek oldu. Bırakılan yiyecekleri yiyen tilki bir süre bulunduğu alanda kaldı.

anların kaydedilmesi ve tilkinin ayrılışı:

Yaşanan bu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı; görüntülerde tilkinin mahallede dolaşıp verilen yiyecekleri tükettiği ve daha sonra bulunduğu alandan uzaklaşarak gecenin karanlığında gözden kaybolduğu görüldü. Olay çevrede dikkat çekerken, halkın duyarlı davranışı dikkat çekti.

ADIYAMAN’DA, AÇ KALAN TİLKİ YERLEŞİM ALANINA KADAR İNEREK KARNINI DOYURDU.