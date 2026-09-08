Gaziantep'te dilencilik yapan kadının üzerinden 64 bin 855 lira çıktı

Gaziantep'te denetim sonuçları:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kentte yoğunluğun olduğu noktalarda dilencilik yapan kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadın durdurularak üst araması yapıldı.

ele geçirilen miktar:

Şüphelinin üst araması ve elindeki poşetlerde yapılan aramalarda toplam 64 bin 855 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

belediyenin uyarısı:

Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dilencilik faaliyetlerine geçit yok. denilerek vatandaşlara iyi niyetlerini istismar eden kişilere para vermemeleri ve dilencilik faaliyetlerini ALO 153 hattına bildirmeleri çağrısında bulunuldu.

Gaziantep'te kadın dilencinin üzerinden 64 bin TL çıktı