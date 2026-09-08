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Gaziantep'te dilencilik yapan kadının üzerinden 64 bin 855 lira çıktı

Gaziantep'te zabıta denetiminde yakalanan bir kadının üzerinden 64 bin 855 lira çıktı; belediye iyi niyetin istismar edilmemesi ve ALO 153 çağrısında bulundu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 15:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziantep'te dilencilik yapan kadının üzerinden 64 bin 855 lira çıktı

Gaziantep'te denetim sonuçları:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kentte yoğunluğun olduğu noktalarda dilencilik yapan kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadın durdurularak üst araması yapıldı.

ele geçirilen miktar:

Şüphelinin üst araması ve elindeki poşetlerde yapılan aramalarda toplam 64 bin 855 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

belediyenin uyarısı:

Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dilencilik faaliyetlerine geçit yok. denilerek vatandaşlara iyi niyetlerini istismar eden kişilere para vermemeleri ve dilencilik faaliyetlerini ALO 153 hattına bildirmeleri çağrısında bulunuldu.

Gaziantep&#039;te kadın dilencinin üzerinden 64 bin TL çıktı

Gaziantep'te kadın dilencinin üzerinden 64 bin TL çıktı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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