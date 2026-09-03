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Gaziantep'te drift görüntüleri ceza ve ehliyet el koymayla sonuçlandı

Gaziantep'te trafikte drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza uygulandı; sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:37

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep'te drift görüntüleri ceza ve ehliyet el koymayla sonuçlandı

Olayın görüntüleri:

Gaziantep'te trafikte drift yapan bir aracın hareketleri, çevrede tehlike oluşturarak cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde drift sırasında sürücünün kontrolü zorlukla sağladığı ve aracın kaldırıma çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar dikkat çekiyor.

Yasal işlem ve yaptırım:

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma yürüttü. Yapılan inceleme sonucunda, araç ve yaya trafiğini tehlikeye sokacak şekilde drift atan sürücüye 140 bin TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca sürücünün belgesine güvenlik ve trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 60 gün süreyle el konuldu. Uygulanan para cezası ve el koyma kararı, trafikte tehlike oluşturan davranışlara karşı yürütülen denetimlerin bir parçası olarak kayda geçti.

Görüntülerin önemi:

Olayın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri, denetim süreçlerinde delil niteliği taşıyor ve hangi anlarda risk oluştuğunu açık biçimde ortaya koyuyor. Yetkililer, benzer tehlikeli sürüşlerin hem sürücü hem de çevredekiler için ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekiyor.

ARACIN DRİFT ATARAK TEHLİKE SAÇTIĞI ANLAR İSE CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

ARACIN DRİFT ATARAK TEHLİKE SAÇTIĞI ANLAR İSE CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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