Gaziantep'te eylül telaşı: kırtasiye ve çanta satıcılarında yoğun hazırlık

Okullar açılmadan alışveriş hareketliliği:

Gaziantep'te yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala kırtasiye, çanta ve okul kıyafeti satan iş yerlerinde yoğunluk arttı. İller genelindeki hareketliliğin bir yansıması olarak, veliler eksiklerini tamamlamak için rafları geziyor ve farklı fiyat aralıklarındaki ürünler arasından seçim yapıyor.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni dönem 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Uyum sürecinin başladığı bu dönemde özellikle birinci sınıf, beşinci sınıf, ana sınıfı ve lise birinci sınıf öğrencilerinin ihtiyaçları öncelik kazanıyor.

Fiyatlar, ürün çeşitliliği ve ipuçları:

Çanta ve kırtasiye satıcıları raflarını çocukların ilgisini çekecek renkli ve figürlü ürünlerle donattı. Çanta firması sahibi Halil İbrahim Şimşek, çanta satışlarının iyi gittiğini belirterek, "Çanta satışlarımız çok güzel. Çocukların tam istediği şekilde karakterlerin ve figürlerin yer aldığı çantalar getirdik. Oyuncaklı çantalar da çıktı. Dolayısıyla çocuklar da çok mutlu oluyor" dedi. Şimşek, fiyatlarda her yıl olduğu gibi bir artış olduğunu ve mağazalarında fiyatların ortalama 1.300 TL'den başladığını aktardı. Ayrıca toplu alımlarda müşterilere yardımcı olmaya çalıştıkları bilgisini verdi ve çanta seçerken iç astarın kalitesine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kırtasiye işletmecisi Sercan Yıldırım, kırtasiye masraflarının aileler için en çok dikkat çeken kalemlerden biri olduğunu söyledi. Yıldırım, kırtasiye harcamalarının öğrenciler için ortalama bin ila bin 500 TL arasında değiştiğini belirterek velilere alışverişlerini son güne bırakmamaları çağrısında bulundu. Yıldırım ayrıca her bütçeye uygun seçenekler sunulduğunu ve 7-14 Eylül arasında başlayan uyum sürecinde de talebin yoğun olduğunu ifade etti.

Okul kıyafetleri ve uyum süreci:

Okul kıyafeti satan işletme sahibi İhsan Yeltekin, okullarda uyum sürecinin başladığını ve kıyafet alışverişinin zamanla artacağını belirtti. Yeltekin, "Okul kıyafetlerine dair yazlık, kışlık her şeyi satıyoruz. Ürünlerimiz yüzde 100 pamuk. Bu durum çok önemli" diyerek kaliteye vurgu yaptı. Satışların okul döneminin başlamasıyla birlikte devam edeceği ve okulların bu konuda hassasiyet göstereceği ifade edildi.

Veliler ve öğrenciler de beklentilerini ve heyecanlarını paylaşıyor. Öğrencilerden Hanifi Görür, "Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok özledim. Okulum açıldığı anda ders çalışmaya başlayacağım. Kitap okuyup güzel şeyler yapacağım" derken, bir diğer veli Mahir Bakır ise uyum süreci için okula geldiklerini ve çanta ile okul ihtiyaçlarını alacaklarını söyledi: "Biz de heyecanlıyız."

Sonuç olarak Gaziantep'teki kırtasiye, çanta ve kıyafet satışları, okulların açılmasına kısa süre kala canlılığını koruyor. Satıcıların farklı bütçelere hitap eden ürünler sunması ve okulların uyum programları, alışverişin yönünü belirliyor; uzmanlar ise alışveriş planlamasında erken davranmanın faydalı olacağına dikkat çekiyor.

GAZİANTEP’TE KIRTASİYE VE OKUL MALZEMESİ YOĞUNLUĞU