Gaziantep'te iş dünyası seçimle ortak aklı öne çıkardı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Gaziantep Ticaret Odası (GTO) komite seçimleri, şehrin tüm üretim ve ticaret kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Süreç, yüksek katılım oranı ve iş dünyasının aktif rol almasıyla "bir demokrasi şöleni" görüntüsü verdi; yeni dönem komiteleri ve meclis üyeleri belirlendi.

seçimin atmosferi ve katılımın önemi:

Komite seçimleri, Gaziantep ekonomisinin yönünü belirleyecek kurumsal organların tazelendiği bir süreç olarak öne çıktı. Seçimlere katılan firma temsilcileri, sanayiciler ve tüccarlar yoğun ilgi gösterdi; seçim atmosferi centilmence bir rekabet ve ortak akıl arayışını yansıttı. Sonuçlar, odaların önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritası için zemin oluşturdu.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından değerlendirmede bulunan TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, ilginin ve sürece katkı veren herkese teşekkür ederek yeni dönemde birlik vurgusu yaptı. Kaplan, odaların yeni yönetimlerini tebrik etti ve sürece katılan tüm adayları kutladı.

halı sektöründen "omuz omuza" vurgusu:

İskender Kaplan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün, şehrimizin ekonomik hayatının lokomotifi olan GSO ve GTO komite seçimlerimiz başarıyla tamamlanmıştır. Bu tablo, Gaziantep iş dünyasının ortak akla, istişareye ve her şartta kenetlenme iradesine sahip olduğunun en net göstergesidir." Kaplan, seçimlerde emeği geçen tüm firma temsilcilerine şükranlarını sundu.

Kaplan ayrıca halı sektörünün dayanışmasına ayrı bir parantez açtı: "Kalbi üretimle çarpan halı sektörümüzün bu süreçteki duruşuna ve birlikteliğine özellikle dikkat çekmek istiyorum. Küresel halı ticaretinin ve üretiminin başkenti olan Gaziantep'imz, halı sektörümüzün gösterdiği bu örnek dayanışma ve omuz omuza verdiği güçlü mücadele sayesinde bugün dünyada hak ettiği zirvededir." ifadeleriyle sektörün birliğini öne çıkardı.

yeni dönem beklentileri ve ortak hedefler:

Seçimlerin geride kaldığını belirten Kaplan, artık el ele vererek şehre daha büyük katma değerler sağlama zamanının geldiğini söyledi. Özellikle halı sektörü başta olmak üzere üretim odaklı tüm kolların yakaladığı sinerjinin Gaziantep'i yarınlara daha güçlü taşıyacağı vurgulandı.

Kaplan sözlerini "Birlikte üretiyor, birlikte güçleniyoruz" mesajıyla tamamladı. Yeni seçilen komite ve meclis üyelerinin görevlerinin odalara ve şehre hayırlı olması temennisinde bulunuldu; iş dünyasının ortak akıl ve kenetlenme iradesinin önümüzdeki dönemde de yol gösterici olması beklendi.

Genel değerlendirme olarak, GSO ve GTO komite seçimleri Gaziantep'te iş dünyasının kendi iç dinamikleriyle yönünü belirleme kapasitesini ortaya koydu; süreç hem yerel ekonomi aktörleri hem de sektör temsilcileri için yeni iş birlikleri ve stratejik adımların başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

TİM HALI SEKTÖR KURULU BAŞKANI İSKENDER KAPLAN