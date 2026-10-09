Gaziantep'te jandarma operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eylül ayında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çok sayıda çalışma yürütüldü. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi), OYİ (Olay Yeri İnceleme) ve özel timlerin desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalarda, toplam 14 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Şüphelilerin yakalanması ve adli süreç:

Soruşturmalar sonucunda olaylara karıştığı tespit edilen 17 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi, kalan 9 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Ele geçen malzemeler ve mağdur teslimi:

Operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler, hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.

GAZİANTEP'TE JANDARMA EKİPLERİNCE SON BİR AYDA YAPILAN OPERASYONLAR SONUCU YAKALANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 17 ŞAHISTAN 8'İ TUTUKLANDI.