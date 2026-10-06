Dolar 49,1748 +0,12%
Euro 55,1336 -0,02%
Bist 12.443,92 +1,42%
Altın Gram 6.558,00 -0,21%
EUR/USD 1,1210 -0,12%
Brent Petrol 100,39 +0,07%
--°

Gaziantep'te jandarma ve MİT ortak operasyonunda 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ şüphelisi yakalandı

Gaziantep'te jandarma, MİT ve Cumhuriyet Başsavcılığı ortak operasyonuyla, FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası olan R.U. yakalandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 08:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep'te jandarma ve MİT ortak operasyonunda 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ şüphelisi yakalandı

Operasyonun detayları:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen ortak çalışmada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik adımlar atıldı. Yapılan ön araştırmalar ve istihbari çalışmalar sonucunda hedef şahsın tespit edilmesiyle operasyon planlandı.

Bu kapsamda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyelik suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.U., Şahinbey ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon sırasında kamu güvenliğini sağlamak ve delillerin korunmasına yönelik tedbirler uygulandı.

Adli süreç ve teslim:

Yakalanan R.U. hakkında adli işlemler başlatıldı; yapılan işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı ve hükümlülüğünün infazı için ceza infaz kurumuna teslim edildi. Olay, kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasının ardından sonuçlandırıldı.

Yetkililer, benzer operasyonların örgüt yapılanmalarının çözülmesi ve kamu güvenliğinin korunması açısından önem taşıdığını belirtti. Ortak çalışma modeli, istihbari bilgi paylaşımı ve koordinasyonun etkinliğini gösteren örneklerden biri olarak değerlendirildi.

GAZİANTEP&#039;TE 6 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN FETÖ ÜYESİ R.U. , JANDARMA VE MİT OPERASYONU...

GAZİANTEP'TE 6 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN FETÖ ÜYESİ R.U. , JANDARMA VE MİT OPERASYONU İLE YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayburt'ta yasa dışı göç girişimlerini durduran operasyon: 5 gözaltı, 1 tutuklam...
images

İmamoğlu'nda sokak güvenliğine büyük müdahale: silah ve uyuşturucu operasyonu
images

Kozan'da huzur operasyonu: çeşitli suçlardan aranan 9 kişi tutuklandı
images

Bayraklı’da geniş çaplı operasyon: eski başkan Serdar Sandal dahil 45 gözaltı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kars'ta aparta baskın: bonzai ve silah malzemeleriyle iki kişi tutuklandı

Erzurum, 2028 TEKNOFEST için sahaya iniyor: akademi ve teleskop öne çıkıyor

Bayburt'ta yasa dışı göç girişimlerini durduran operasyon: 5 gözaltı, 1 tutuklama

İmamoğlu'nda sokak güvenliğine büyük müdahale: silah ve uyuşturucu operasyonu

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip