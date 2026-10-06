Gaziantep'te jandarma ve MİT ortak operasyonunda 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ şüphelisi yakalandı

Operasyonun detayları:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen ortak çalışmada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik adımlar atıldı. Yapılan ön araştırmalar ve istihbari çalışmalar sonucunda hedef şahsın tespit edilmesiyle operasyon planlandı.

Bu kapsamda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyelik suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.U., Şahinbey ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon sırasında kamu güvenliğini sağlamak ve delillerin korunmasına yönelik tedbirler uygulandı.

Adli süreç ve teslim:

Yakalanan R.U. hakkında adli işlemler başlatıldı; yapılan işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı ve hükümlülüğünün infazı için ceza infaz kurumuna teslim edildi. Olay, kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasının ardından sonuçlandırıldı.

Yetkililer, benzer operasyonların örgüt yapılanmalarının çözülmesi ve kamu güvenliğinin korunması açısından önem taşıdığını belirtti. Ortak çalışma modeli, istihbari bilgi paylaşımı ve koordinasyonun etkinliğini gösteren örneklerden biri olarak değerlendirildi.

GAZİANTEP'TE 6 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN FETÖ ÜYESİ R.U. , JANDARMA VE MİT OPERASYONU İLE YAKALANDI.