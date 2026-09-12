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Gaziantep'te mali suçlara büyük operasyon: 12 tutuklama, 57 gözaltı

Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı; hesap hareketlerinde 136 milyar 551 milyon 697 bin TL tespit edildi, 12 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziantep'te mali suçlara büyük operasyon: 12 tutuklama, 57 gözaltı

Gaziantep'te mali suçlara yönelik kapsamlı operasyon:

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve vergi suçlarına ilişkin çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon, geniş çaplı hazırlık ve eş zamanlı uygulama ile yürütüldü.

arama ve el koyma işlemleri:

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ile altın ele geçirildi. Şüphelilerin hesap hareketlerinde toplam 136 milyar 551 milyon 697 bin TL para hareketi tespit edilirken, soruşturma kapsamında 620 milyon TL değerinde taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konuldu. Bu bulgular, yürütülen mali incelemelerin ve muhasebe kayıtlarının derinlemesine değerlendirildiğini gösteriyor.

adli süreç ve gözaltı sayıları:

Operasyonlarda toplam 57 şüpheli gözaltına alındı. Tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi; bu kişilerin 12'si tutuklanırken, 41 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. İşlemler, soruşturmanın selametini sağlamak üzere detaylı bilirkişi incelemeleri ve banka kayıtlarının analizini içerecek şekilde ilerleyecek.

Yetkililer, ele geçirilen mal varlıkları ve tespit edilen yoğun hesap hareketleri ışığında soruşturmanın derinleştirileceğini, olası bağlantıların ve örgütlü yapının açığa çıkarılması için çalışılacağını belirtti. Hukuki süreç sürdükçe, el konulan varlıklara ilişkin tasarruf ve inceleme kararları adli mercilerce yürütülecek.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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