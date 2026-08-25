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Gaziantep'te MHP teşkilatı İslahiye ve Nurdağı'nda yeni hizmet binalarını açtı

MHP Gaziantep İl Teşkilatı, Mehmet Sait Kılıç öncülüğünde İslahiye ve Nurdağı'da kurum ziyaretleri, esnaf dinlemeleri ve iki yeni ilçe hizmet binası açtı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:44

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EDİTÖR: Caner Şahin

Gaziantep'te MHP teşkilatı İslahiye ve Nurdağı'nda yeni hizmet binalarını açtı

MHP Gaziantep teşkilatı saha çalışmalarını yoğunlaştırdı:

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Teşkilatı, İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç liderliğinde sürdürdüğü saha çalışmalarına İslahiye ve Nurdağı programlarıyla devam etti. Gün boyu süren ziyaretlerde il yönetimi, ilçe başkanları ve partililer tam kadro sahadaydı; temaslar mülki amirlerden sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetim yetkililerinden Cumhur İttifakı ortaklarına uzandı.

İslahiye'de kurum ziyaretleri ve yeni bina açılışı:

Programın ilk durağı İslahiye oldu. Heyet, Kaymakam Emre Oğuztürk ile görüşme gerçekleştirdi ve ardından AK Parti İslahiye İlçe Başkanı Reşit Uluşan ile bir araya gelerek Cumhur İttifakı koordinasyonunu değerlendirdi. MHP yönetimi, bölge ekonomisinin nabzını tutmak amacıyla İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen ve İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan ile de görüşüp esnaf ve çiftçilerin taleplerini dinledi.

İslahiye programı, MHP İslahiye İlçe Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının kalabalık katılımla ve dualar eşliğinde açılışıyla son buldu. Açılış, teşkilatın ilçedeki kurumsal görünürlüğünü güçlendirdi.

Nurdağı'nda ortak yönetim ve hizmet vurgusu:

İslahiye ziyaretinin ardından heyet Nurdağı'na geçti. Burada Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas makamında ağırlanıp ilçedeki kamu yatırımları değerlendirilirken, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ve AK Parti Nurdağı İlçe Başkanı Mustafa Yiğit ile yapılan görüşmelerde ilçeye kazandırılacak projeler ve ortak yerel hizmetler masaya yatırıldı. Program, MHP Nurdağı İlçe Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının coşkulu bir törenle açılmasıyla tamamlandı.

Teşkilat birliği, bölge dayanışması ve mesajlar:

İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, ziyaretlerin yalnızca rutin bir program olmadığını vurguladı. Kılıç, İslahiye ve Nurdağı'nda karşılaşılan tablonun teşkilatın gücünü ve birliğini gösterdiğini ifade etti. Açıklamalarında 'Bugün dünden çok daha güçlü ve kararlıyız' sözlerine yer verdi.

Kılıç, 6 Şubat depremlerinin derin yaralar açtığı bu coğrafyada devlet-millet dayanışmasının sürdüğünü, bölgenin yeniden ayağa kaldırılmasının Cumhur İttifakı'nın ortak gayretiyle devam ettiğini belirtti. Hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır dileyen Kılıç, depremzedelerin güvenli ve huzurlu yarınlara kavuşmasının öncelikleri olduğunu söyledi.

Ayrıca Kılıç, Parti lideri Devlet Bahçeli öncülüğündeki 'Terörsüz Türkiye' vizyonuna vurgu yaparak terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi ve Cumhur İttifakı ile teşkilatlar arasındaki uyumun her zamankinden daha güçlü olduğuna dikkat çekti. Açtıkları ilçe hizmet binalarının parti ve vatandaş için hizmet kapısı olmasını temenni ederek, memlekete hizmet için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Gerçekleştirilen ziyaretler, yerel yönetim ve STK temsilcileriyle kurulan temaslar ile açılış törenleri, MHP Gaziantep teşkilatının hem saha varlığını güçlendirdiğini hem de bölge halkıyla doğrudan temasını sürdürdüğünü gösterdi.

MHP GAZİANTEP TEŞKİLATINDAN İSLAHİYE VE NURDAĞI’NA ÇIKARMA

MHP GAZİANTEP TEŞKİLATINDAN İSLAHİYE VE NURDAĞI’NA ÇIKARMA

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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