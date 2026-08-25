Gaziantep’te organize sanayi bölgesini su bastı: aniden bastıran sağanak trafikte aksamalara yol açtı

akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak

Gaziantep'in akşam saatlerine doğru etkisini artıran fırtına ve yaz yağmuru, özellikle kentin Organize Sanayi Bölgesi'nde aniden bastırdı. Kısa sürede yoğunlaşan yağış, bölgedeki açık alanlarda ve caddelerde su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.

cadde ve sokaklarda biriken sular trafik akışını etkiledi

Yağışın etkisiyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri görüldü. Sürücüler, su birikintileriyle karşılaştıklarında zorluk yaşadı; bazı güzergahlarda araçlar yavaşlamak zorunda kaldı ve bölgede trafikte kısa süreli aksamalar meydana geldi. Yoğun yağışın ani olması, özellikle açık alanlarda bulunan iş yerleri ve araçlar için hareket kabiliyetini sınırladı.