Dolar 48,0857 +0,03%
Euro 56,1575 +0,10%
Bist 14.473,42 -0,19%
Altın Gram 7.274,66 +0,16%
EUR/USD 1,1677 +0,08%
Brent Petrol 87,34 -3,53%
--°

Gaziantep’te organize sanayi bölgesini su bastı: aniden bastıran sağanak trafikte aksamalara yol açtı

Gaziantep'in Organize Sanayi Bölgesi'nde akşam bastıran fırtına ve sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi; sürücüler zor anlar yaşadı, kent serinledi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 20:51

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 21:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Gaziantep’te organize sanayi bölgesini su bastı: aniden bastıran sağanak trafikte aksamalara yol açtı

akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak

Gaziantep'in akşam saatlerine doğru etkisini artıran fırtına ve yaz yağmuru, özellikle kentin Organize Sanayi Bölgesi'nde aniden bastırdı. Kısa sürede yoğunlaşan yağış, bölgedeki açık alanlarda ve caddelerde su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.

cadde ve sokaklarda biriken sular trafik akışını etkiledi

Yağışın etkisiyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri görüldü. Sürücüler, su birikintileriyle karşılaştıklarında zorluk yaşadı; bazı güzergahlarda araçlar yavaşlamak zorunda kaldı ve bölgede trafikte kısa süreli aksamalar meydana geldi. Yoğun yağışın ani olması, özellikle açık alanlarda bulunan iş yerleri ve araçlar için hareket kabiliyetini sınırladı.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gürün'de aniden bastıran sağanak Karayar mevkisinde yolları göle çevirdi
images

Tarih ve eğlence Malazgirt'te buluştu: 955'inci yıl dönümü programları sürüyor
images

Kavacık kavşağında ilk etap başlıyor, üç projeyle Beykoz trafiğine uzun vadeli m...
images

Bolu'da aniden bastıran yağmur günlük yaşamı etkiledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Müdür Aktaş Siteler Mahallesi'nde güvenlik ve talepleri yerinde dinledi

Sinan Akçıl Malazgirt meydanında zafer coşkusunu müziğe dönüştürdü

Kahramankazan'da kargo paketlerinde 109,3 kg eroin ele geçirildi

Sultanbeyli'de dron destekli operasyonda yakalanan iki kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi