Gürün'de aniden bastıran sağanak Karayar mevkisinde yolları göle çevirdi

İlçe kısa sürede yoğun yağışla karşılaştı

Sivas'ın Gürün ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yoğunlaşan sağanak nedeniyle ilçe genelinde bazı noktalarda su birikintileri oluştu ve yaşamda aksamalara neden oldu.

yol ve ulaşımda kısa süreli aksama:

Yağışın etkisini artırması sonucu Malatya-Kayseri devlet karayolunun Karayar mevkisinde yol yüzeyinde su birikintileri meydana geldi. Mazgalların tıkanmasıyla biriken sular, karayolunda ulaşımda kısa süreli aksamalara yol açtı. Yağışın azalması ve biriken suların çekilmesiyle birlikte karayolundaki trafik yeniden normale döndü.

yerel gözlemler ve açıklama:

Karayar Camisi İmamı Eyüp Ecevit, olayla ilgili olarak bölgedeki yağışın aniden başladığını ve bu nedenle giderlerin dolduğunu belirtti. Ecevit, yağmur suyunun birikmeye başladığını ifade etti ve durumun yağışın kısa süre içinde dinmesiyle kontrol altına alındığını aktardı.

Yetkililer ve mahalle sakinleri, kısa süreli yoğun yağışlarda mazgal ve drenajların temiz tutulmasının önemine dikkat çekti. Bölgedeki ulaşımın normal seyrine dönmesiyle birlikte günlük hayat tekrar sürdürülebilir hale geldi.

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