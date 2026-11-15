Kilis Gençlik'ten net galibiyet: Galatasaray 3-0 mağlup

Maç özeti:

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 7. haftasında Kilis Gençlik, Galatasaray'ı set vermeden 3-0 mağlup etti. Mücadelede Kilis temsilcisi genel olarak üstün bir oyun ortaya koydu ve rakibine üç sette de şans tanımadı.

Set set gelişimi:

Karşılaşmanın ilk setini Kilis Gençlik 25-21 ile alarak öne geçti. İkinci sette de temposunu koruyan ekip, seti 25-18 ile tamamlayarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette ise Kilis temsilcisi farkı açtı ve seti 25-12 ile alarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Değerlendirme:

Sonuç, Kilis Gençlik'in bu karşılaşmada hem skor hem de setler itibarıyla net bir üstünlük sağladığını gösteriyor. Galatasaray ise üç sette de aradığı ritmi bulamayınca maçtan mağlup ayrıldı. Her iki ekip için ilerleyen haftalar lig açısından belirleyici olacak.

KİLİS GENÇLİK, GALATASARAY'I 3-0 MAĞLUP ETTİ