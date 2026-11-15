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Kilis Gençlik'ten net galibiyet: Galatasaray 3-0 mağlup

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 7. haftasında Kilis Gençlik, Galatasaray'ı etkili oyunla set vermeden 3-0 mağlup ederek net bir galibiyete imza attı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 17:43

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kilis Gençlik'ten net galibiyet: Galatasaray 3-0 mağlup

Maç özeti:

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 7. haftasında Kilis Gençlik, Galatasaray'ı set vermeden 3-0 mağlup etti. Mücadelede Kilis temsilcisi genel olarak üstün bir oyun ortaya koydu ve rakibine üç sette de şans tanımadı.

Set set gelişimi:

Karşılaşmanın ilk setini Kilis Gençlik 25-21 ile alarak öne geçti. İkinci sette de temposunu koruyan ekip, seti 25-18 ile tamamlayarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette ise Kilis temsilcisi farkı açtı ve seti 25-12 ile alarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Değerlendirme:

Sonuç, Kilis Gençlik'in bu karşılaşmada hem skor hem de setler itibarıyla net bir üstünlük sağladığını gösteriyor. Galatasaray ise üç sette de aradığı ritmi bulamayınca maçtan mağlup ayrıldı. Her iki ekip için ilerleyen haftalar lig açısından belirleyici olacak.

KİLİS GENÇLİK, GALATASARAY&#039;I 3-0 MAĞLUP ETTİ

KİLİS GENÇLİK, GALATASARAY'I 3-0 MAĞLUP ETTİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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