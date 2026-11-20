balıkesir delegasyonu going global 2026'da

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile birlikte İstanbul’da düzenlenen Going Global 2026 Uluslararası Yükseköğretim Konferansı’na katıldı. Konferans, 17-19 Kasım tarihleri arasında Türkiye ev sahipliğinde "Future Ready Tertiary Education / Geleceğe Hazır Yükseköğretim" temasıyla gerçekleştirildi.

konferansın kapsamı ve katılımcı profili:

Etkinlik, Birleşik Krallık başta olmak üzere farklı ülkelerden bakan ve bakan yardımcıları, üniversite rektörleri, akademisyenler ile kalite güvencesi kuruluşları ve ilgili kurum temsilcilerini bir araya getirdi. Konferans gündeminde uluslararasılaşma, akademik ortaklıklar, kalite güvencesi, araştırma kapasitesinin geliştirilmesi, yapay zekâ ve dijital dönüşüm, mesleki eğitimin iş gücü piyasasıyla uyumu ve eğitimde fırsat eşitliği gibi başlıklar yer aldı. Bu çerçevede kurumlar arası bilgi ve deneyim paylaşımı ile yeni iş birliği fırsatlarının şekillendirilmesine odaklanıldı.

açılış konuşması ve insani sorumluluk çağrısı:

Konferansın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Erol Özvar, uluslararası akademik iş birliklerinin yalnızca akademik hedefleri değil aynı zamanda insani sorumlulukları da gözetmesi gerektiğini vurguladı. Özvar konuşmasında özellikle Filistin üniversitelerinin yeniden ayağa kaldırılması ve Gazze’deki gençlerin eğitim imkânlarına erişiminin sağlanması için yükseköğretim kurumlarını ortak hareket etmeye davet etti.

Bu çağrı, konferans katılımcıları arasında eğitim desteği, ortak programlar ve kapasite geliştirme yönünde somut adımlar tartışılmasını teşvik etti.

balıkesir üniversitesi'nin hedefleri ve katılım:

Balıkesir Üniversitesi heyeti, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu başkanlığında; Genel Sekreter Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. İhsan Kısadere ile konferansta yer aldı. Heyetin katılımı, üniversitenin uluslararası ortaklıklar geliştirme ve ortak eğitim-araştırma programları oluşturma hedeflerini pekiştirdi.

Konferans süresince üniversiteler arasında iş birliklerinin somut bilimsel çıktılara dönüştürülmesi, ortak projelerle araştırma kapasitesinin artırılması ve dijital dönüşüm ile yapay zekâ uygulamalarının eğitimde etkin biçimde kullanılması konuları öne çıktı. British Council iş birliği ile gerçekleşen etkinlik, katılımcılara hem ağ kurma hem de ortak stratejiler belirleme imkânı sundu.

Going Global 2026, yükseköğretim kurumlarının uluslararası arenada daha fazla sorumluluk alması ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak üzere ortak yollar geliştirmesi için zemin hazırlayan bir platform olarak değerlendirildi.

REKTÖR OĞURLU, GOİNG GLOBAL 2026 KONFERANSI'NA KATILDI