Elazığ'da mersin üretimi dünyaya açılıyor

Keban Baraj Gölü havzasında, Elazığ merkeze bağlı Muratcık köyü bölgesinde kurulu su ürünleri tesisinde yetiştirilen mersin balıkları ve havyarı, başta Avrupa olmak üzere Japonya, ABD ve Kanada pazarlarına gönderiliyor. Tesis, bölgenin su potansiyelini kullanarak hem tür çeşitliliği hem de kapasite açısından öne çıkıyor.

Tesis ve üretim altyapısı:

İşletmenin Genel Müdürü Mikaeil Hosseinzadeh tarafından aktarıldığı üzere şirket Türkiye'deki faaliyetlerine 8 yıl önce başladı ve 5 yıl önce üretimi Keban Baraj Gölü havzasına taşıdı. Bölge, Elazığ ile Tunceli sınırına kadar uzanan alanda kurulan tesisle birlikte büyütüldü. Şu anda Keban Barajı kapsamında kurulan tesisin kapasitesi 5 bin ton mersin ve 6 bin ton alabalık olarak bildiriliyor; işletme, tesisin dünyanın en büyüklerinden biri olduğunu belirtiyor.

Gelecek hedefleri ve ihracat:

Şirketin orta vadeli hedefi kapasiteyi 20 bin tona çıkartmak. Bu hedefe ulaşılması halinde yıllık 1.500 ton balık hasadı yapılması ve bunun sonucunda yılda 100 ton havyar üretimi hedefleniyor. Mevcut proje 5 bin ton seviyesinde ancak planlanan genişleme ile havyar üretimi 2028-2029 yıllarında hasada başlanabilecek düzeye gelmesi bekleniyor. Tesis, Huso huso, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser persicus, Acipenser ruthenus ve Acipenser baerii (Sibirya) olmak üzere beş ayrı mersin türünü yetiştiriyor ve bu türlerin havyarı lüks gıda kategorisinde yoğun talep gören Avrupa, Japonya, Amerika ve Kanada pazarlarına yönelik üretim planlarının merkezinde yer alıyor.

Tesisin kapasite artışı ve planlanan havyar hedefi, bölgesel su kaynaklarının ekonomik kullanımı ve ihracata yönelik tarımsal sanayileşme açısından önem taşıyor. İşletme, mevcut altyapı ve pazar bağlantılarıyla hedeflediği üretim artışını gerçekleştirmeye odaklanmış durumda.

Elazığ'da yetiştirilen 5 farklı mersin balığı türü ve havyarı Avrupa, Japonya, ABD ve Kanada'ya gönderiliyor