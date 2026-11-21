Bilal Erdoğan'dan 5. Uluslararası STK Fuarı öncesi kapsamlı mesaj

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı Bilal Erdoğan, 25-28 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 5. Uluslararası STK Fuarı öncesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında fuarın amaçlarını ve önceliklerini anlattı. Toplantıda ayrıca İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın da bulundu.

STK'ların kapasite ve teknoloji kullanımı:

Erdoğan, TGTV olarak üye kuruluşların gelişimine odaklandıklarını belirterek, sivil toplum kuruluşlarının yapay zeka ve teknoloji ürünlerini etkin kullanmasının önemine vurgu yaptı. Siber saldırılara karşı güvenlik, idari ve mali sürdürülebilirlik ile hizmetlerin güçlendirilmesinin öncelikli alanlar olduğunu kaydetti. Erdoğan, bu kapsamda yürüttükleri çalışmaların, STK'ların hem yönetişim hem de operasyonel kapasitelerini artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Gönüllülük ve gençlerin katılımı:

Gençlerin gönüllülük faaliyetlerine katılımındaki düşüklüğe dikkat çeken Erdoğan, hem gençleri çalışmalara çekmek hem de uluslararası örneklerle uyumlu bir gönüllülük mevzuatı oluşturmak için kurumlarla iş birliği yürüttüklerini söyledi. Erdoğan, gönüllülüğün güçlenmesiyle STK'ların toplum taleplerini daha etkin bir şekilde kamuoyuna taşıyabileceğini belirtti.

Fuarın içeriği ve uluslararası hedefler

Erdoğan fuarda düzenlenecek paralel oturumlara değinerek, fuarın bir yandan yerli ve yabancı STK'lar arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi sürdürürken diğer yandan katılımcı kuruluşların kendi kabiliyetlerini ve kapasitelerini artıracak bir vizyonu ortaya koymayı hedeflediğini söyledi. Bu vizyonu özetlemek için kullandığı ifade ise "Sivil Toplum 5.0" oldu; Erdoğan bu kavramı "zamanın gereklerini yakalayan sivil toplum kuruluşları anlayışı" olarak tanımladı.

İslam dünyasında sivil toplum bilinci ve dayanışma:

Erdoğan, insani yardım kuruluşları arasındaki dayanışma ve koordinasyonu artırmayı amaçladıklarını vurguladı. Gazze, Sudan ve Suriye gibi çatışma ve insani kriz bölgelerine değinerek, İslam coğrafyasındaki ortak meseleler etrafında sivil toplumun örgütlenmesinin önemini dile getirdi. Türkiye'deki sivil toplumun eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda bir güçlenme eğrisinde olduğunu belirten Erdoğan, bu tecrübenin İslam dünyasındaki STK'larla paylaşılacağını söyledi. Erdoğan ayrıca ülkemizin geçtiğimiz yıl ekonomik büyüklük açısından Müslüman ülkeler arasında birinci sıra olduğunu hatırlatarak, bu etkinin sivil toplum tarafında da sorumluluk getirdiğini ifade etti.

Arakanlı Müslümanlara yönelik çağrı:

Toplantıda Arakanlı Müslümanların durumuna da değinen Erdoğan, Batılı ülkelerin yaklaşımını eleştirerek çifte standart iddiasında bulundu. Erdoğan, İslam ülkelerinin bir araya gelerek Arakanlı Müslümanların yaşadığı sorunlara ortak çözüm üretmesini istedi ve mazlumlara dinine, ırkına ya da ten rengine bakılmaksızın yardım etmenin esas olduğunu vurguladı. Bu noktada Erdoğan, fuarın insani yardım alanındaki kuruluşlar arasında eşgüdümü artırmaya katkı sağlayacağını belirtti.

Bilgilendirme toplantısında Erdoğan, hem Türkiye'deki STK'ları hem de uluslararası kuruluşları ve ilgili kesimleri 25-28 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak fuara katılmaya davet etti. Fuarda yer alacak paralel oturumlar ve iş birlikleriyle STK'ların kapasite geliştirme, teknoloji kullanımı ve gönüllülük alanlarında somut adımlar atmasının hedeflendiği ifade edildi.

Bilal Erdoğan’dan 5. Uluslararası STK Fuarı mesajı: "Sivil toplum kuruluşlarımızın kendi kabiliyetlerini, kapasitelerini güçlendirecek bir vizyonu ortaya koymayı hedefliyoruz"