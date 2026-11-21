Germencik'te budama ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Germencik Belediyesi ekipleri, ilçedeki yeşil alanların korunması ve kentsel estetiğin iyileştirilmesi amacıyla mevsimine uygun budama ve çevre temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Aydın'ın Germencik ilçesinde yürütülen faaliyetler, hem ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemeyi hem de cadde ve parkların görünümünü düzenlemeyi hedefliyor.

çalışmaların kapsamı:

Ekipler, ağaçlarda gerekli görülen budama işlemlerini zamanında uyguluyor; budanan dallar ve bitki atıkları düzenli şekilde toplanıp bertaraf ediliyor. Bu yaklaşım, hem bitkisel sağlığın korunmasına hem de kamusal alanlarda biriken atıkların önlenmesine katkı sağlıyor. Yapılan müdahaleler, ağaçların tazeliğini ve dayanıklılığını korumaya yönelik planlı bir program çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

başkanın açıklaması:

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, doğanın güzelliklerinin korunmasının yanı sıra geride kalan dal ve bitki atıklarının düzenli temizliğinin önemine dikkat çekti. Zencirci, "Doğanın güzellikleri yanında bir de geride bıraktıkları var. Onları da ekiplerimiz zamanına uygun şekilde budayıp çevre temizliğine ve ilçe estetiğine uyumlu hale getiriyor. Hem bu sayede ağaçlarımız tazeliğini yitirmiyor hem de çevre nizamına uyumluluğu yakalıyoruz. Daha güzel, daha temiz ve daha yeşil bir Germencik için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Belediyenin vurguladığı önceliklerden biri, müdahalelerin ağacın doğal döngüsüne ve mevsimsel ihtiyaçlarına uygun olarak planlanması. Bu yöntem, uzun vadede yeşil dokunun korunmasına ve kamu alanlarında güvenliğin sağlanmasına yardımcı oluyor. İlçede sürdürülen düzenleme çalışmaları, vatandaşların günlük yaşam kalitesini artırmayı ve Germencik'in kent kimliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

GERMENCİK BELEDİYESİ EKİPLERİ, AĞAÇLARIN SAĞLIKLI GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK VE İLÇE ESTETİĞİNİ KORUMAK AMACIYLA MEVSİMİNE UYGUN BUDAMA VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.