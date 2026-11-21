Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Toplumları ve devletleri güçlü kılan, her şeyden önce adalettir. Merkezinde adaletin olmadığı hiçbir sistem, yaşama imkanı bulamaz" ifadelerini kullandı.

adalet vurgusu:

Erdoğan, sözleriyle adaletin toplumsal dayanışma ve devlet meşruiyetindeki rolüne dikkat çekti. Konuşma, hukukun üstünlüğünün ve adil kurumların önemini öne çıkarıyor.

mesajın yorumu:

Bu ifadeler, yöneticilerin ve kurumların adaleti merkeze almalarının devletlerin sürdürülebilirliği açısından belirleyici olduğuna dair bir hatırlatma niteliği taşıyor. Açılış töreninde yapılan açıklamalar, adaletin kamu güveni ve sosyal istikrar için temel olduğunu vurguluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumları ve devletleri güçlü kılan, her şeyden önce adalettir. Merkezinde adaletin olmadığı hiçbir sistem, yaşama imkanı bulamaz"