Törenin akışı ve katılımcılar:

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen açılış töreniyle hizmete giren Beşiktaşlılar Derneği, siyah-beyazlı taraftarları bir araya getirmeyi hedefliyor. Törene Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, ilçe protokolü, dernek yöneticileri ve çok sayıda taraftar katıldı.

Açılış töreninde geleneksel olarak gerçekleştirilen kurdele kesiminin ardından heyet, dernek binasını gezdi ve yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Etkinlik, katılımcıların yoğun ilgisi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.

Yerel destek ve derneğin hedefleri:

Dernek yöneticileri, kuruluş amaçlarından birinin bölgedeki Beşiktaş taraftarlarını organize ederek sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek olduğunu vurguladı. Açılışa katılan protokol üyeleri arasında Kaymakam Fatih Genel, Belediye Başkanı Umut Akpınar ve dernek başkanı Asil Arıkaymak da yer aldı.

Gün boyu süren ziyaretlerde yöneticiler, dernek binasının çalışma alanlarını inceleyerek yürütülecek faaliyetler hakkında bilgi aldı. Tören, yerel taraftar grubunda birlik ve dayanışma duygusunu güçlendiren bir etkinlik olarak kaydedildi.

SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLARI BİR ARAYA GETİRMEYİ AMAÇLAYAN KONYA EREĞLİ BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ'NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.