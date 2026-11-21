Erdoğan: binalar insanla anlam kazanır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı Açılış Töreni’nde konuştu. Açılışta adalet hizmetlerinin sunulduğu mekânların niteliği üzerinde durdu ve fizikî şartların önemine değindi.

açılıştaki sözleri:

"Modern, geniş, konforlu mekanlar kuşkusuz hizmetin verilmesi için önemlidir. Ama binalar insanla anlam kazanır"

insan odaklı hizmet vurgusu:

Erdoğan, konuşmasında modern ve konforlu mekânların hizmeti kolaylaştırdığını kabul etmekle birlikte, asıl değerin insan ve hizmeti sunan kişilerde olduğunu vurguladı. Bu yaklaşım, kurumların işlevselliğinde mekânsal düzenlemeler kadar insan unsurunun da belirleyici olduğunu gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Modern, geniş, konforlu mekanlar kuşkusuz hizmetin verilmesi için önemlidir. Ama binalar insanla anlam kazanır"