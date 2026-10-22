Tayfun Blok-2 ve Fırtına-2 envantere alındı, yerli sistemlerle kabiliyet güçlendi

MSB haftalık bilgilendirmesinde envanter ve faaliyet vurgusu

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ankara Temellideki Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanında düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetleri ve savunma sanayii üretimleri hakkında açıklamalarda bulundu. Aktürk, terörle mücadele, hudut güvenliği, savunma sanayii, uluslararası iş birlikleri ile eğitim ve tatbikat faaliyetlerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Uluslararası yarışma ve program takvimi:

Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca ilk kez düzenlenen Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması hakkındaki detayları aktardı. Yarışma 19-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve amaç dostluk bağlarını güçlendirmek, ortak çalışma kültürünü geliştirmek ile askerî alanda yenilikçi teknolojilere yönelik iş birliğini artırmaktır. Organizasyona 18i yarışmacı, 14ü gözlemci olmak üzere 32 ülke katılıyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri farklı kuvvet ve komutanlıklardan 5 takım ile temsil ediliyor. Aktürk, program kapsamında 23 Ekimde savunma sanayii firmalarının sergileri ile uçuş gösterilerinin, 24 Ekimde ise Seçkin Gözlemci Günü kapsamında final müsabakaları ile ödül töreninin yapılacağını bildirdi.

Envantere alınan sistemler ve hava savunması:

Savunma sanayinde geliştirilen yerli ve milli sistemlerle TSK nin güç ve etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 füzesi ile Fırtına-2 obüsünün envantere alındığını açıkladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığınca ise 2 adet HÜRKUŞ-II uçağının muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alınmasının planlandığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca 21 Ekimde Sinop Atış Alanında Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanının katılımıyla SİPER Hava Savunma Silah Sistemi kullanılarak gerçekleştirilen atışların başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Terörle mücadele ve hudut güvenliği:

Aktürk, TSK nın terörle mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek hafta içinde 4 PKK lı teröristin teslim olduğunu bildirdi. Hudut güvenliği kapsamında ise hafta boyunca yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 364 kişinin yakalandığı, 2 bin 47 kişinin hududu geçemeden engellendiği açıklandı. Aktürk, 1 Ocaktan bu yana yakalananların sayısının 14 bin 207, engellenen kişi sayısının ise 56 bin 898 olduğunu paylaştı.

Uluslararası mutabakatlar ve tatbikatlar:

Libya ile ilgili gelişmelere değinen Aktürk, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Libya Temsilciler Meclisi tarafından 20 Ekimde onaylanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti ve bu kararda irade gösteren Libyalı yetkililere teşekkür etti. Mutabakatın Doğu Akdenizdeki hak ve menfaatlerin korunması açısından önemine vurgu yapıldı ve tek ve bütünleşmiş Libya hedefinin desteklendiği belirtildi.

Aktürk ayrıca, Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasındaki askeri iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan Bedir Mutabakat Zaptının 21 Ekimde Dohada imzalandığını hatırlattı ve bu tür ortaklıkların bölgesel barış ve güvenliğe katkı sağlayacağını söyledi. Aktürk, ayrıca Azerbaycan ın 18 Ekim Bağımsızlık Gününü kutladı.

İnsansız deniz sistemleri alanında yürütülen çalışmalara da değinen Aktürk, 19-27 Ekim tarihleri arasında Antalya ve Doğu Akdenizde düzenlenen Millî İnsansız Deniz Sistemleri-2026 (TURNAs) Tatbikatının milli ve NATO uyumlu insansız sistemlerin deniz harekât ortamındaki etkinliklerinin test edilmesi, insanlı ve insansız platformların birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi ile yerli sistemlerin deniz koşullarındaki performanslarının değerlendirilmesi amacıyla icra edildiğini bildirdi.

MSB BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRİ TUĞAMİRAL ZEKİ AKTÜRK AÇIKLAMALARDA BULUNDU