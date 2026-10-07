Gazipaşa'da kamyona kurşunlama: bir şüpheli tutuklandı

Gazipaşa'da kamyona ateş: olay jandarmanın çalışmasıyla aydınlatıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi D-400 kara yolunda meydana gelen kurşunlama olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yürüttüğü incelemeler sonucunda çözüme kavuştu. Olayda kamyon sürücüsü Mustafa T. yaralanırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, N.Ş. ve Y.Ş.'nin bulunduğu araç seyir halindeyken, iddiaya göre kamyonla çarpışma yaşandı. Çarpışmanın ardından araçtaki şahısların kamyonu durdurmaya çalıştığı, kamyonun durmaması üzerine araçla kamyonun önünün kesildiği ve araca ateş edildiği öne sürüldü. Saldırı sırasında yaralanan Mustafa T., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturmanın seyri ve adli süreç:

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT tarafından başlatılan kapsamlı araştırmada, olay yerindeki bulgular ve ifadeler doğrultusunda bağlantılı olduğu değerlendirilen N.Ş. ve Y.Ş. kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Adliyede hakim karşısına çıkarılan iki şüpheliden, kamyona ateş etmekle suçlanan Y.Ş. tutuklanırken, diğer şüpheli N.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma ve delil değerlendirmesi sürüyor; jandarma ekipleri, olayın tüm yönlerini aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

OLAY YERİ (ARŞİV)