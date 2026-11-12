Gazze fotoğrafları COP31'de iklim ve insani krizi aynı karede anlattı

Filistin standı Antalya'da:

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında kurulan Filistin standı, Gazze'deki yıkımı gözler önüne seren fotoğraflarla dikkat çekiyor. Stantta, üzerinde Free Palestine yazan geniş bir pano bulunuyor; yıkılmış binalar, enkaz sahaları ve sivillerin yaşadığı zorlukları yansıtan çok sayıda kare sergileniyor. Bu görsellerin yanı sıra stantta iklim değişikliği, katı atık yönetimi, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalar hakkında ziyaretçilere bilgi veriliyor.

Görsellerin ve mesajların odağı:

Sergilenen fotoğraflar, hem insani krizi hem de çevresel tahribatı aynı çerçevede göstermeyi amaçlıyor. Ziyaretçilere afet sonrası altyapı hasarı, su kaynaklarının korunmasının önemi ve atık yönetiminin yol açtığı sorunlar hakkında bilgilendirme yapılıyor. Buna ek olarak, Filistin'den getirilen hediyeler ve sembolik materyaller de standın anlatısını destekliyor.

Katılımcı görüşleri ve teşekkürler:

Filistinli sivil toplum kuruluşunda çalışan Tawfiq Saleh, COP31 organizasyonunun kendileri için önemli olduğunu belirterek etkinlikten memnuniyet duyduklarını söyledi. Saleh, "Bu yıl COP31 gerçekten çok etkileyici. Bu organizasyon için Türk hükümetine teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten çok özel. Bütün dünya burada, herkes burada ve biz Filistinliler olarak burada bulunmaktan mutluyuz" dedi.

Saleh, ayrıca Türkiye'nin ve liderlerin Filistin ile Gazze'ye yönelik desteğine vurgu yaparak, "Bir Filistinli olarak, Filistin'e ve Gazze'ye verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Dün Gazze hakkında konuştu. Bu çok önemliydi ve bunun için kendisine çok minnettarız" ifadelerini kullandı.

Programlar ve atölyeler:

Standın programında iklim değişikliği, katı atık yönetimi, su yönetimi ve diğer çevre konularında paneller, konferanslar ve görüşmeler yer alıyor. Saleh, "Buradaki Filistin standında çok sayıda etkinliğimiz var. İklim değişikliği, katı atık yönetimi, su yönetimi ve çevreyle ilgili her konuda konferanslarımız var. Ayrıca görüşmeler yapıyoruz. Filistin'den Türk halkına ve dünyaya getirdiğimiz bazı hediyelerimiz de var" diye konuştu. Konferans, Filistin temsilcilerine insani meselelerle çevresel sorunları aynı platformda aktarma olanağı sağlıyor.

STANTTA ÜZERİNDE "FREE PALESTİNE" (ÖZGÜR FİLİSTİN) YAZISI BULUNAN GENİŞ FOTOĞRAF PANOSUNDA, YIKILMIŞ BİNALAR, ENKAZ ALANLARI VE SİVİLLERİN YAŞADIĞI ZORLUKLARI YANSITAN ÇOK SAYIDA KARE SERGİLENİYOR.