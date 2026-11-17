Manavgat sokaklarında trafik kilidi:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesi üstünde devam eden hatalı park ve ters yönde seyir, cadde trafiğini sık sık tıkıyor. Bölgedeki araçların çift sıra park etmesi ve tek yön uyarılarına uymayarak ters yönden gelmesi, gün içinde ulaşımı aksatıyor ve zaman zaman araçların ilerleyememesine neden oluyor.

Denetim ve cezaların etkisi:

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri megafonla yapılan uyarılar ve düzenli olarak uygulanan cezai işlemlere rağmen sorunu tamamen engelleyemiyor. Denetimler trafik akışını geçici olarak rahatlatsa da, hatalı park eden ve tek yön kurallarını ihlal eden sürücüler nedeniyle sık sık yeni sıkışmalar yaşanıyor.

Esnafın önerisi: Parkomat:

Cadde üzerinde trafik kilitlenince sürücüler arasında tartışmalar artarken, bölgedeki esnaflar kalıcı çözüm olarak Manavgat Belediyesi tarafından planlanan Parkomat uygulamasını işaret ediyor. Esnaflar, düzenli ve ücretli park sisteminin hatalı parkların önüne geçebileceğini belirtiyor. Mevcut tablo, denetimin sürdürülebilirliği ve altyapı düzenlemelerinin aynı anda ele alınması gerektiğini gösteriyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE TRAFİK EKİPLERİNİN SIK SIK DENETİM YAPMASI VE CEZA YAZMASINA RAĞMEN HATALI PARKLARIN ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR.