Süleymanpaşa'da motosiklet denetimi: güvenlik ekipmanları ve GBT sorgusu yapıldı

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde polis ekipleri, trafik güvenliğini artırmak ve sürücüleri trafik kurallarına uyum konusunda bilinçlendirmek amacıyla motosikletlere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Uygulama, ilçenin giriş noktalarından biri olan Değirmenaltı Mahallesi girişinde kurulan uygulama noktasında yapıldı.

Uygulamanın kapsamı ve uygulama şekli:

Ekipler motosikletleri tek tek durdurarak sürücülerin kimlik ve belge kontrollerini gerçekleştirdi. Denetimlerde öncelik, sürücülerin kullandığı koruyucu ekipmanların tespitiydi; özellikle kask ve eldiven kullanımı kontrol edildi. Ayrıca sürücülerin ehliyet ve diğer zorunlu belgeleri incelendi, şüpheli durumlarda Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı.

Denetim sırasında tespitler ve işlem:

Uygulama sırasında çok sayıda motosiklet sürücüsünün belge ve kimlik sorgusu gerçekleştirildi. Kontrollerde kask takmadığı tespit edilen bir sürücü hakkında ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandığı bildirildi. Polis ekipleri, eksik veya geçersiz belge ile araç kullananlar hakkında yasal prosedürlerin uygulanacağını belirtti.

Denetim sürecinde ekipler, sürücülere güvenli sürüş kurallarını ve koruyucu ekipman kullanımının trafik kazalarında taşıdığı hayati önemi hatırlattı. Polis yetkilileri, bu tür uygulamaların hem sürücü hem de yayaların güvenliğini sağlamaya yönelik düzenli olarak sürdürüleceğini vurguladı.

Kent genelinde trafik güvenliğini artırma hedefiyle yapılan uygulamaların, olası kazaların azaltılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Vatandaşların da kurallara uyma ve gerekli ekipmanları kullanma konusunda daha dikkatli olması gerektiği uyarısı yinelendi.

Tekirdağ'da motosiklet sürücülerine kask ve ehliyet kontrolü