Milas açıklarında denizden tahliye: yolcu kıyıda bekleyen 112'ye teslim edildi

Milas açıklarında tahliye operasyonu

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında seyreden özel bir teknede rahatsızlanan bir yolcu için yardım çağrısı yapıldı. Çağrı üzerine bölgede görevli Sahil Güvenlik botu bölgeye intikal etti ve müdahalede bulundu.

olay ve müdahale:

Teknedeki yolcunun rahatsızlanması üzerine yapılan bildirim sonrası Sahil Güvenlik ekibi, denizde güvenli erişim sağlayarak kişiyi bota aldı. Müdahale sırasında ekipler koordineli şekilde çalıştı ve tahliye hazırlığını gerçekleştirdi.

tahliye ve teslim:

Yolcu, denizden tahliye edilerek kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibi'ne teslim edildi. Olay, Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde yürüttüğü hızlı müdahale ile sonlandırıldı.

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN ÖZEL TEKNEDE RAHATSIZLANAN VATANDAŞ İÇİN SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ DENİZDEN TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRDİ.