Tanju Özcan: serbest kalıp oğluma kız istemeye gitmek istiyorum

Tanju Özcan duruşmada savunma verdi

Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yargılanan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan, davanın 3. celsesindeki esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yaptı. Cumhuriyet savcısının sanıklar için 217 yıla kadar hapis talep ettiği davada, oturum Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda oluşturulan özel salonda görüldü.

Duruşmanın ayrıntıları:

Duruşmaya toplam 19 sanık arasından 4 tutuklu bulunuyor. Özcan ile tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can cezaevinden SEGBİS üzerinden bağlanırken, tutuklu diğer sanıklar Ali Sarıyıldız ve Mustafa Altındal salonda hazır bulundu. Bugünkü celsede sanıklar ve taraf avukatları, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı söz aldı.

Savunmanın ana noktaları:

Özcan, savunmasına iddiaları altı başlıkta topladı: marketler, ruhsat, kurban, hakediş, beton ve kafe. Kendisi hakkında yöneltilen mali ve usul iddialarını kabul etmediğini belirterek, kişisel menfaat sağlamadığına dair ısrarcı savunmalar yaptı.

Kurban bağışı iddiasında, savcılık raporunda BOLSEV Vakfı adına 2025 Kurban Bayramı öncesi yürütülen kampanyada 34 bağışçı tarafından 65 hisse karşılığında toplam 845 bin TL toplandığı ve paraların kurban kesiminde kullanılmadığı öne sürülüyor. Bu iddiaya yanıt veren Özcan, akçeli bir işlemle suçlandığını, kendilerine menfaat sağlanmadığının sabit olduğunu ve iddianın usul ve yasaya aykırı olduğunu savundu. Özcan, illiyet bağını Ali Sarıyıldızın ifadelerine dayandırdı ve Sarıyıldız'ın bu konuda karıştırdığını söyledi.

Hakediş ve beton iddialarını reddeden Özcan, kimseyi belediyeden beton almaya zorlamadığını ve amaçlarının belediyeye gelir sağlamak olduğunu belirtti. Hakedişlerle ilgili olarak firma yetkilisinin reklam verme konusunda zorlanmadığını, ödemelerde gecikme yaşanmadığını söylediğini aktardı. Reklam gelirinin vakıf hesabına yatırıldığını ve kendisinin kişisel menfaat elde etmediğini öne sürerek beraat talep etti.

Kafe ruhsatı konusunda yöneltilen rüşvet suçlamasını da reddeden Özcan, para istediğine veya aldığına dair bir beyan olmadığını ve olayla ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Nazmi Güzel iddiaları ve son sözler:

Müteahhit Nazmi Güzel ile ilgili ruhsat iddialarını da cevaplayan Özcan, bir düğünde kendisiyle karşılaştığını ve üstü kapalı tehdit edildiğini ileri sürdü. Tanıklar arasında dinlenen 46 kişinin hiçbiri şikayetçi değilken, Özcan Nazmi Güzel'in özel bir husumeti olduğunu belirtti ve aralarındaki anlaşmazlığın kişisel sebeplere dayandığını söyledi.

Duruşmada duygusal bir kapanış yapan Özcan, "Serbest kalmak istiyorum. Oğluma kız istemek istiyorum. Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım" ifadelerini kullandı ve beraat talebinde bulundu.

TANJU ÖZCAN