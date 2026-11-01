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Zonguldak'ta geniş çaplı narkotik operasyonu: 9 gözaltı, 5 tutuklama

Zonguldak ve Karadeniz Ereğli'de 23 ve 31 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı; 5 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Zonguldak'ta geniş çaplı narkotik operasyonu: 9 gözaltı, 5 tutuklama

Operasyonun kapsamı:

Zonguldak Valiliği tarafından açıklanan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ile Karadeniz Ereğli ilçesinde 23 ve 31 Ekim tarihlerinde narkotik operasyonları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda toplam 9 şüpheli yakalandı; ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

ele geçirilen maddeler ve paralar:

Aramalarda ele geçirilenler arasında 1 kilogram metamfetamin, 310 gram kokain, 7 ecstasy hap ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 hassas terazi bulundu. Operasyon kapsamında ayrıca 17 bin 300 Amerikan doları, 480 euro, bin Rus rublesi ve 10 bin 450 Türk lirası nakit paraya el konuldu.

şüpheliler ve adli süreç:

Uyuşturucu madde ticareti şüphesiyle adli makamlara çıkarılan F.A., E.K., C.B., B.D. ve J.A. hakkında tutuklama kararı verildi. Aynı soruşturmada işlem yapılan B.A. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Polis tarafından yakalanan S.S., U.A. ve M.A.A. isimli şüpheliler ise adliyeye sevk edilmek üzere gözaltında tutuluyor.

Zonguldak Valiliği, yürütülen narkotik çalışmalarının sürdürülerek uyuşturucuyla mücadelenin devam edeceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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