Zonguldak'ta geniş çaplı narkotik operasyonu: 9 gözaltı, 5 tutuklama

Operasyonun kapsamı:

Zonguldak Valiliği tarafından açıklanan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ile Karadeniz Ereğli ilçesinde 23 ve 31 Ekim tarihlerinde narkotik operasyonları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda toplam 9 şüpheli yakalandı; ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

ele geçirilen maddeler ve paralar:

Aramalarda ele geçirilenler arasında 1 kilogram metamfetamin, 310 gram kokain, 7 ecstasy hap ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 hassas terazi bulundu. Operasyon kapsamında ayrıca 17 bin 300 Amerikan doları, 480 euro, bin Rus rublesi ve 10 bin 450 Türk lirası nakit paraya el konuldu.

şüpheliler ve adli süreç:

Uyuşturucu madde ticareti şüphesiyle adli makamlara çıkarılan F.A., E.K., C.B., B.D. ve J.A. hakkında tutuklama kararı verildi. Aynı soruşturmada işlem yapılan B.A. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Polis tarafından yakalanan S.S., U.A. ve M.A.A. isimli şüpheliler ise adliyeye sevk edilmek üzere gözaltında tutuluyor.

Zonguldak Valiliği, yürütülen narkotik çalışmalarının sürdürülerek uyuşturucuyla mücadelenin devam edeceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER