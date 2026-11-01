Kahta'da nar seli: tır devrildi, yol tonlarca narla doldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Akıncılar Beldesi’nde kantara çıkmak isteyen nar yüklü bir tırın devrilmesi sonucu kasasındaki tonlarca nar yola saçıldı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, 81 DB 127 plakalı tır, kantara çıkmak istediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Tırın devrilmesiyle birlikte kasadaki meyveler etrafa dağıldı ve kara yolunda yoğun şekilde nar bulunduğu bildirildi.

Ulaşım ve soruşturma:

Yola saçılan narlar nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı ve yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı; yetkililer olayın kesin nedeninin tespitine yönelik incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE KANTARA ÇIKMAK İSTEYEN NAR YÜKLÜ TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU TONLARCA NAR YOLA SAÇILDI. KAZADA YARALANAN OLMAZKEN TIRDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.